Yemen: inviato USA inizia nuovo round per la pace

Lenderking si è recato in Arabia Saudita e nel Sultanato dell’Oman

Il Dipartimento di Stato degli USA ha affermato, in una nota, che lunedì 13 marzo l’inviato speciale degli Stati Uniti in Yemen, Tim Lenderking si è recato in Arabia Saudita e nel Sultanato dell’Oman.

Il tour rientra negli intensi sforzi diplomatici internazionali coordinati con le Nazioni Unite per rilanciare il processo di pace in stallo nel Paese.

Per continuare gli intensi sforzi americani per riprendere l’armistizio mediato dalle Nazioni Unite che ha portato quasi un anno di calma nello Yemen.

Il viaggio arriva sulla scia della telefonata che il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha tenuto con il Sultano dell’Oman, Haitham bin Tariq, il 7 marzo. Tema del colloquio era la pace nello Yemen.

Lenderking esorterà tutte le parti a cogliere questa opportunità per raggiungere un nuovo accordo e procedere verso un processo politico inclusivo, sotto gli auspici delle Nazioni Unite.

L’inviato degli Stati Uniti dovrebbe anche incontrare le Nazioni Unite e i partner internazionali per mobilitare il sostegno agli sforzi di pace in corso ed incoraggiare i donatori ad aumentare i finanziamenti per affrontare la peggiore crisi umanitaria nel mondo e portare benefici tangibili per gli yemeniti.

Secondo la dichiarazione, Lenderking incoraggerà anche il sostegno all’operazione guidata dalle Nazioni Unite per svuotare la petroliera Safer nel Mar Rosso.