Yemen: in un film bimbo racconta dramma violenza Houthi

Il cortometraggio ‘The Lost Dream’ fa luce sulla sofferenza dei bambini yemeniti nei campi profughi

Al-Houthi gli ha fatto perdere il suo sogno e un bambino racconta come le armi della milizia lo abbiano perseguitato nella sua breve vita.



Il piccolo in questione, di 8 anni, si chiama Fouad ed ha parlato con angoscia e dolore della sofferenza sua e della sua famiglia quando sono stati sfollati dai ribelli filo iraniani.

Lo ha fatto in un cortometraggio intitolato ìThe Lost Dreamì che fa luce sulla sofferenza dei bambini yemeniti nei campi profughi nel Governatorato di Marib, costantemente bombardati dalle milizie terroristiche Houthi con missili balistici, colpi di artiglieria e droni esplosivi.

Il film, che è stato diffuso dallo Yemeni Sheba Media Center, racconta la storia di un bimbo yemenita che è stato sfollato dalle milizie Houthi dal Governatorato di Hajjah e si è stabilito con la sua famiglia in una tenda allestita per loro nel campo di Al Jufaina, uno dei più grandi per sfollati della città di Marib, che, secondo le statistiche ufficiali, ospita oltre 200.000 persone.

Anche Fouad ha parlato della sua sofferenza e di quella della sua famiglia e del suo sogno perduto, che gli è stato portato via dalle milizie golpiste, che hanno trasformato la sua vita in inferno, privandolo del diritto all’istruzione e delle necessità più elementari della vita. Ha anche spiegato come la milizia Houthi sostenuta dall’Iran lo abbia inseguito in 3 campi profughi e come lo sfollamento abbia trasformato la sua vita e quella della sua famiglia in un inferno.

In concomitanza con la proiezione del film, gli attivisti yemeniti hanno lanciato, un’ampia campagna online su tutti i social media, con l’hashtag #LostDreamYemen, con l’obiettivo di far luce sui crimini Houthi e sulle continue violazioni contro l’infanzia in Yemen.