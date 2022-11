Yemen: Houthi rapisce ragazzini ad Amran

Iniziano con un viaggio turistico e finiscono sui fronti di combattimento

Un fenomeno spaventoso che ha sollevato molti timori è stato registrato nella provincia yemenita di Amran.

L’improvvisa scomparsa di adolescenti è stata denunciata pochi giorni dopo che i supervisori Houthi hanno tenuto conferenze religiose estremiste nelle moschee, nei quartieri residenziali, nelle scuole e nei villaggi remoti del governatorato.

Nelle ultime settimane, le notizie sul rapimento di decine di ragazzini yemeniti, alcuni dei quali di appena 15 anni, sono aumentate in diversi distretti del Governatorato di Amran, a nord di Sana’a, che è sotto il controllo della milizia Houthi, il braccio iraniano in Yemen.

Attraverso i curricula di Hezbollah libanesi, Houthi tiene lezioni e recluta studenti delle scuole. Decine di famiglie nei distretti di Miswar, Habour, Zulema, Shahara, Hoth e Suwayr hanno informato i servizi di sicurezza sotto il controllo degli Houthi dell’improvvisa sparizione dei loro figli, ma, secondo quanto riportato dal sito di cronaca locale “News Yemen”, le agenzie si accontentano di inserire i nomi nei registri degli scomparsi senza alcun movimento significativo nella ricerca o indagine per conoscere le circostanze del loro allontanamento.

Fonti per i diritti umani ad Amran hanno indicato che tutti i bambini scomparsi hanno partecipato a seminari e attività religiose tenute da supervisori Houthi che hanno visitato le zona negli ultimi mesi, sottolineando che il processo di scomparsa inizia attirando i giovanissimi e dando loro un conferenze religiose sulla jihad e la lotta contro ebrei, cristiani, USA e Israele, seguite dall’organizzazione di viaggi turistici.

Un inganno per i minori che pensano di andare verso i parchi, i parchi divertimento, le città dei giochi di Sana’a e il governatorato costiero di Al-Hodeidah, ma che vengono diretti verso i campi di addestramento e si ritrovano a combattere sulle barricate.

Le fonti hanno riferito che i bambini del distretto di Suwayr sono fuggiti dai supervisori Houthi e hanno fornito testimonianze e storie su come i loro amici sono stati attirati e indotti con l’inganno.

Secondo le informazioni, i supervisori Houthi portano i ragazzini ingannati e rapiti in diversi governatorati yemeniti in uno dei loro campi di addestramento, per sottoporli a corsi culturali di incitamento al terrorismo, omicidi, spargimenti di sangue, all’addestramento militare e all’uso delle armi.

La Rete yemenita per i diritti e le libertà, un’organizzazione civile non governativa, ha recentemente pubblicato un rapporto in cui afferma che i suoi gruppi di monitoraggio sono stati in grado di documentare il reclutamento forzato di 1.234 bambini, alcuni dei quali di appena 14 anni.