Le donne sequestrate nei centri di detenzione della milizia dal suo colpo di Stato sono circa 1.700

Le violenze della milizia Houthi in Yemen contro i civili non si fermano. Il gruppo filo iraniano ha rapito la conduttrice televisiva Ashwaq Al-Yarimi a sud di Sana’a, mentre cercava di mettersi in viaggio.

Fonti per i diritti umani hanno affermato che uomini armati Houthi hanno portato la donna, accompagnata da due suoi colleghi, al dipartimento di sicurezza della regione di Bilad al-Rus. Poco dopo è stata spostata al dipartimento di sicurezza di Sana’a, che si è rifiutato di rilasciarla.

Le fonti hanno indicato che il dipartimento di sicurezza di Sana’a ha informato i suoi parenti. L’accusa che ha causato il suo arresto era il tentativo di “viaggio senza un parente stretto”, durante il trasferimento da Ashwaq nel governatorato di Dhamar, a sud di Sana’a.

Il Ministro dell’Informazione yemenita, Muammar Al-Eryani, ha commentato l’accaduto, affermando che la milizia Houthi, affiliata all’Iran, ha rapito la conduttrice televisiva Al-Yarimi mentre viaggiava tra i governatorati di Sana’a e Dhamar. Ciò è avvenuto con il pretesto di non avere un parente che l’accompagnava. Si tratta in realtà di un rapimento a causa delle loro attività politiche, mediatiche e per i diritti umani.

I rapporti sui diritti umani confermano che il numero di donne rapite nei centri di detenzione della milizia Houthi dal suo colpo di stato nel 2014 ha raggiunto circa 1.700 donne. Tra loro attiviste per i diritti umani, giornaliste e attiviste. In flagrante violazione dei valori e dei costumi yemeniti.