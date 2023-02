Yemen: governo, tentativi di guerra Houthi falliranno

Il Gabinetto yemenita esprime l’apprezzamento della leadership e del governo yemeniti all’Arabia Saudita, per aver depositato 1 miliardo di dollari presso la Banca centrale dello Yemen

Il governo yemenita si è impegnato a prendere tutte le misure per organizzare e facilitare il flusso di merci e beni commerciali e per ridurre i costi di trasporto e assicurazione nei porti sotto la sua influenza.

In una riunione nella capitale ad interim, Aden, il governo ha confermato l’intenzione di adottare tutte le misure per facilitare le attività e proteggere il settore privato e commerciale e gli importatori da qualsiasi estorsione o pressione esercitata su di loro dalla milizia Houthi.

Si è inoltre impegnato a contrastare qualsiasi tentativo da parte della milizia ribelle di trasformare il percorso di pace in una guerra economica volta ad aggravare la tragedia umana del popolo yemenita, facendo riferimento alle misure unilaterali praticate dalla milizia sostenuta dall’Iran per impedire l’arrivo di merci ai governatorati settentrionali, al fine di esercitare pressioni sui mercanti affinché facciano entrare la merce attraverso i porti di Hodeidah.

I tentativi della milizia terroristica Houthi di trasformare la via della pace in una guerra economica volta ad approfondire la tragedia del popolo yemenita falliranno. Il governo adempirà a tutti i suoi doveri per affrontare con fermezza qualsiasi misura illegale da parte del milizia terroristica.

Il Gabinetto yemenita ha ordinato l’attuazione di procedure e misure che preservano i fondi pubblici, che attuano le decisioni, regolano le importazioni e rispettano gli obblighi del governo nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, comprese le risoluzioni internazionali e delle Nazioni Unite relative al divieto di importazione e vendita di petrolio iraniano.

Il Gabinetto ha anche espresso l’apprezzamento dello Yemen per la leadership e il governo dei fratelli nel Regno dell’Arabia Saudita, per aver versato un miliardo di dollari come deposito per la Banca centrale dello Yemen, come parte dei suoi impegni e dei continui sforzi per fornire un sostegno generoso al popolo yemenita in varie circostanze e condizioni.