Yemen: governo, Houthi ostacola sforzi per estendere tregua

Lo spiega il Ministro degli Esteri dello Yemen ad “Al Arabiya”

Il Ministro degli Esteri yemenita, Ahmed Awad bin Mubarak, ha confermato che il governo yemenita non è rimasto sorpreso dal rifiuto degli Houthi di estendere la tregua.

In un’intervista all’emittente “Al-Arabiya”, ha affermato che gli Houthi hanno ostacolato gli sforzi per estendere la tregua e hanno messo da parte gli interessi del popolo.

Non abbiamo risparmiato alcuno sforzo per alleviare le sofferenze del popolo yemenita. Il governo ha fatto molte concessioni per estendere la tregua, nonostante l’intransigenza degli Houthi e ha accolto positivamente la proposta dell’ONU di prorogarla.

Il Ministro degli Esteri yemenita ha sottolineato che la milizia non ha rispettato la tregua e si è rifiutata di aprire le strade e ha aggiunto:

Gli Houthi hanno raccolto più di 200 miliardi di riyal yemeniti durante la tregua. Gli Houthi hanno violato la tregua e inflitto vittime civili… si sono rifiutati di estendere la tregua nel loro interesse.

L’inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite in Yemen, Hans Grundberg, ha espresso il suo rammarico per il mancato raggiungimento di un accordo per estendere la tregua dopo la sua scadenza di ieri, domenica 2 ottobre.

Grundberg ha invitato le parti yemenite a mantenere la calma e ad astenersi da qualsiasi forma di provocazione o azione che possa portare a un’escalation della violenza.