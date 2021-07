Yemen: Germania, Houthi ostacolano accesso agli aiuti

Maas preoccupato per l’attacco degli Houthi a Marib a causa delle migliaia di sfollati

Il Ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha sottolineato l’importanza di risolvere il conflitto in Yemen. Ieri 30 giugno in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo yemenita, Ahmed Awad bin Mubarak, da Berlino, ha affermato che gli Houthi stanno ostacolando la consegna di aiuti ai bisognosi nelle loro aree di controllo.

Il capo della diplomazia tedesca ha inoltre sollecitato la necessità di attuare l’Accordo di Riad e un cessate il fuoco nel Paese, sottolineando, allo stesso tempo, che il dossier yemenita e i suoi sviluppi sono inseparabili dalla situazione regionale.

In risposta ad una domanda sugli sforzi tedeschi per porre fine alle ostilità, il Ministro ha spiegato che il suo Paese sta partecipando con i suoi alleati in vari modi per concludere il conflitto. Inoltre, ha rimarcato che l’attacco a Marib da parte delle milizie Houthi preoccupa molto il suo Paese e la comunità internazionale, per la presenza di migliaia di sfollati, che stanno per essere nuovamente allontanati da quella zona.

Da parte sua, il Ministro degli Esteri yemenita ha sottolineato l’impegno e l’incoraggiamento del Governo legittimo agli sforzi per il cessate il fuoco nel Paese. Ha anche evidenziato che le milizie Houthi stanno intensificando i loro bombardamenti e attacchi verso le aree civili e i quartieri residenziali. Ha toccato la questione della nave Safer. Le milizie stanno impedendo l’arrivo sulla petroliera abbandonata in mare dal 2015 di una squadra internazionale, mettendo in rilievo che stanno affrontando la questione in modo pericoloso e irresponsabile.