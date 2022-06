Yemen: ecco i campi Houthi per i bambini soldato

Scene scioccanti dai campi di reclutamento dei bambini presentati come campi estivi dalla formazione filo iraniana

Il Ministro dell’Informazione yemenita, Muammar Al-Eryani, ha pubblicato scene riprese dei campi che la milizia Houthi, affiliata all’Iran, ha allestito per attirare, reclutare ed addestrare bambini di età inferiore ai 10 anni, descrivendoli come “scioccanti”.

Al-Eryani ha confermato, sulla sua pagina Twitter, che la milizia Houthi continua a reclutare bambini in quelli che chiama “centri estivi” per prepararli al coinvolgimento in vari fronti di combattimento, approfittando della tregua delle Nazioni Unite, e in risposta agli sforzi per porre fine alla guerra e stabilire la pace.

1-مشهد صادم لاحد المعسكرات التي استحدثتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران لاستدراج وتجنيد وتدريب أطفال دون ( 10 اعوام) تحت غطاء ما تسميها "المراكز الصيفية" تحضيرا للزج بهم في مختلف جبهات القتال في ظل الهدنة الأممية، وردا على مساعي التهدئة وانهاء الحرب واحلال السلام pic.twitter.com/7GGR9yaeX7 — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 18, 2022

Il Ministro ha sottolineato che la milizia Houthi ha ingaggiato minori nelle aree sotto il suo controllo e li ha spinti sul fronte alla luce di un silenzio internazionale sorprendente e ingiustificato, criticando il fallimento delle organizzazioni e degli organismi per i diritti umani e la protezione dell’infanzia, che non svolgono a sufficienza il loro ruolo di condanna di questo crimine efferato e nel fermare le operazioni di reclutamento dei minori.

Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, circa 2.000 bambini arruolati dagli Houthi sono stati uccisi sul campo di battaglia tra gennaio 2020 e maggio 2021.