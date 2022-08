Yemen: cresce il conflitto tra le correnti Houthi

Un capo locale è stato ucciso in un’imboscata a nord di Sana’a

Uno sceicco tribale e leader della milizia Houthi è stato ucciso nel governatorato di Amran, a nord della capitale yemenita, Sana’a, nell’ambito delle crescenti lotte tra gli Houthi per l’influenza sul territorio e il saccheggio dei beni.

Fonti locali riferiscono che il 22 agosto Haider Saeed Al Said è stato freddato in un agguato armato, nella zona di Hoth, sulla strada tra Sana’a e Saada.

La vittima si trovava con altri elementi Houthi, che sono stati mobilitati dopo una disputa interna sul denaro e sui profitti nel commercio legato al contrabbando.

Al Said è uno dei leader Houthi di spicco, che stanno combattendo sul fronte di confine e, in seguito delle controversie che sono aumentate di recente, le parti si sono sbarazzate di lui per monopolizzare il contrabbando.

Il suo assassinio arriva il giorno dopo l’annuncio della morte del figlio del leader Ali Nasser al-Jarashi, nominato dagli Houthi Direttore della sicurezza per il distretto di Bani Dabyan nel governatorato di Sana’a, in un analogo agguato armato a Khawlan durante la sua visita in una delle aree di Bani Dabyan, a sud-est del governatorato di Sana’a.