Yemen: completata distribuzione sovvenzione saudita derivati petrolio

La distribuzione è stata condotta dalla Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen

Il team assegnato dal Programma Saudita per lo Sviluppo e la Ricostruzione dello Yemen per gestire la concessione di derivati ​​petroliferi, fornita dal Regno dell’Arabia Saudita alla Repubblica dello Yemen, ha continuato a seguire i lavori del Comitato di supervisione della distribuzione dei derivati ​​del petrolio alle centrali elettriche nello Yemen.

La squadra ha condotto una serie di visite di ispezione – in coincidenza con la sua presenza nel Governatorato di Aden – che includevano una serie di centrali elettriche.

Ha così seguito le procedure per ricevere la quota spettante della sovvenzione per i derivati ​​del petrolio saudita.

I controlli in loco includevano l’ispezione dei progetti del Programma saudita per lo sviluppo e la ricostruzione dello Yemen – in fase di implementazione – nel governatorato di Aden per vedere il volume dei lavori completati e valutare le loro date di apertura, a partire dal progetto di riabilitazione dell’Aden General Hospital, in cui sono stati completati tutti i lavori di approvvigionamento definitivo in vista dell’apertura attesa nell’anno in corso.

L’ospedale è stato dotato di oltre 2.187 dispositivi medici, strumenti e attrezzature, con l’obiettivo di facilitare l’accesso delle persone di Aden e dintorni.

L’équipe ha inoltre deciso di sostenere il progetto di illuminazione stradale “Caltex-Al-Hasweh” con energia solare, che utilizza la tecnologia LED che consente di risparmiare 57,75 MWh di energia elettrica nel Governatorato di Aden con energia pulita e sostenibile.

Questi progetti attuati dal Programma saudita per lo sviluppo e la ricostruzione dello Yemen ad Aden sono tra i 198 sviluppati per soddisfare le esigenze degli yemeniti in 7 settori fondamentali, vale a dire: istruzione, salute, acqua, trasporti, agricoltura e pesca e rafforzamento delle capacità delle istituzioni governative.