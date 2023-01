Yemen: campagna Houthi per sequestrare terreni Hodeidah

Al-Eryani: ‘È il ripudio dell’accordo firmato in Svezia. Le milizie mirano a controllare i terreni agricoli che si estendono per una lunghezza di due chilometri’

La milizia Houthi dello Yemen ha ripreso le campagne di rapina e sequestro delle terre dei cittadini nel governatorato costiero meridionale di Al-Hodeidah, nello Yemen occidentale, dopo mesi di sequestro di vaste aree con la forza e la violenza nella stessa regione.

Fonti locali hanno affermato che gli Houthi hanno lanciato una campagna militare per impadronirsi delle terre dei contadini sul lato yemenita di Bilad Al-Zaraniq, che è affiliato al Direttorato di Bait Al-Faqih.

La campagna Houthi si è concentrata sulle aree agricole situate tra i villaggi di Al-Mahabib, Al-Qaabil e Al-Ghawanim. Le milizie mirano a controllare terreni agricoli che si estendono per una lunghezza di due chilometri.

La milizia Houthi, che ha accompagnato i bulldozer per iniziare a recintare le terre, ha affrontato la resistenza delle persone. In molti sono usciti con mazze e pietre prima che la milizia li rintracciasse individualmente e ne arrestasse un certo numero.

Tra i detenuti risultano essersi: Muhammad Salem Ghanem, Ayash Saeed Mahboub, Haider Bakhit Mahboub, Mansour Suleiman Mahboub, Saleh Saeed Mahboub e Mahmoud Salman Ghanem con tre dei suoi figli.

Le milizie sono ancora stazionate alla periferia dei villaggi. In preparazione alla ripresa della campagna di sequestri di quelle aree che i residenti usano per drenare le acque alluvionali, costruire case e far pascolare le mandrie.

Il Ministro dell’Informazione yemenita, Muammar Al-Eryani, è intervenuto in merito alla vicenda, considerando il saccheggio delle terre e delle fattorie dei cittadini uno dei risultati del disconoscimento da parte delle milizie dell’attuazione dell’accordo con la Svezia.

Al-Eryani, in tweet ha accusato la Missione delle Nazioni Unite a sostegno dell’accordo di Hodeidah, UNMHA, di accontentarsi di assistere ai crimini praticati dalla milizia Houthi. Hanno trasformato le loro terre e fattorie in siti militari e investimenti, in particolare, cosa che ha detto ha avuto un’escalation dopo l’accordo con la Svezia.

Il Ministro dell’Informazione yemenita ha invitato la comunità internazionale, le Nazioni Unite, gli inviati delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti e la Missione delle Nazioni Unite a sostegno dell’accordo di Hodeidah, UNMHA, a prendere una posizione chiara su questi crimini. A fermare le sfacciate azioni della milizia Houthi di sfruttamento dell’Accordo di Stoccolma per saccheggiare le proprietà del popolo di Tihama e a classificare la milizia Houthi come gruppo terroristico.

Circa un anno fa, la milizia Houthi ha intrapreso una massiccia campagna di sequestri volta a impossessarsi di vaste terre a sud del governatorato di Al-Hodeidah.