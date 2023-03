In seguito alla forte diffusione dell’epidemia nelle aree Houthi

Il governo legittimo dello Yemen, in collaborazione con l’UNICEF e l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha lanciato una vasta campagna di vaccinazione contro la poliomielite. L’obiettivo sono 1.290.000 bambini sotto i cinque anni in 12 governatorati.Questo per la diffusa preoccupazione locale e internazionale per la recrudescenza di questa pericolosa malattia, dopo che sono stati registrati 227 casi di infezione tra i bambini dal 2021, nelle aree controllate dalla milizia Houthi.

Il Ministro della Sanità yemenita, Qassem Buhaibeh, ha affermato che più di diecimila operatori sanitari stanno partecipando alla campagna, con lo scopo di raggiungere, nell’arco di tre giorni, più di un milione di case, nella speranza che i genitori spingano i loro figli a prendere le dosi di richiamo.

Il vice rappresentante dell’UNICEF in Yemen, Shadrach Omol, ha avvertito che 227 casi di polio sono stati confermati in Yemen dal novembre 2021.

Queste infezioni avrebbero potuto essere prevenute se fossero stati presi i vaccini. Mentre ora si cerca di evitare ulteriori nuovi casi.

Il funzionario delle Nazioni Unite ha anche espresso preoccupazione per un allarmante aumento del numero di persone infette da morbillo in tutto il Paese.

Questo si unisce ai timori regionali ed internazionali di una recrudescenza dell’epidemia virale a seguito della registrazione di decine di contagi nelle aree controllate dalla milizia Houthi. I ribelli filo iraniani stanno conducendo campagne organizzate di incitamento contro le vaccinazioni, sostenendo:

Si tratta di una cospirazione globale per diminuire l’umanità e di un’idea ebraica mirata agli investimenti e al commercio.

Secondo i rapporti del governo, negli ultimi due anni sono stati registrati nello Yemen 228 casi confermati di poliovirus di tipo 2 mutato, la maggior parte dei quali si è concentrata nei governatorati di Sana’a, Dhamar, Hodeidah, Saada, Ibb, Hajjah, Al-Bayda e Amran, nel centro e nel nord del Paese, che sono sotto il controllo delle milizie Houthi.