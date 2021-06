Yemen: allarme per campi estivi Houthi per bambini

Sono dei veri e propri campi di addestramento militare

Il legittimo governo yemenita ha rinnovato il suo monito sui pericoli derivanti dalla decisione della milizia Houthi, sostenuta dall’Iran, di aprire centinaia di campi per bambini a Sana’a e nel resto delle aree, con la scusa di voler dare vita a dei “centri estivi”, per reclutare i minori e addestrarli al fine di inviarli sui fronti di battaglia.

Il Ministro dell’informazione yemenita, Muammar Al-Eryani, in un tweet ha descritto questo piano come pericoloso, considerando che la milizia Houthi mira a fare il lavaggio del cervello a centinaia di migliaia di bambini e a trasformarli in strumenti per uccidere, diffondendo violenza, caos e terrorismo nello Yemen, nella regione e nel mondo, e creando una nuova generazione da terroristi ed estremisti.

La milizia Houthi sta portando avanti questa pericolosa escalation che minaccia il tessuto sociale e la pace civile in Yemen e i valori della convivenza tra gli yemeniti per i decenni a venire.

Al-Eryani ha fatto appello ad ogni padre e madre nelle aree sotto il controllo della milizia Houthi per preservare i propri figli e non consegnarli come beni a buon mercato a una milizia terroristica che non si preoccupa del loro destino e di gettarli come combustibile per le sue battaglie, sacrificandoli per attuare l’agenda del regime di Teheran di diffondere caos e terrorismo nella regione.

Il Ministro yemenita dell’informazione ha invitato la comunità internazionale, le Nazioni Unite, e gli Stati Uniti a fare pressioni sulla milizia Houthi per fermare la morte dei bambini. Quest’ultima sta approfittando delle vacanze scolastiche degli studenti con uno stratagemma per attirarli e spingerli sui fronti di battaglia attraverso i centri estivi. Il leader degli Houthi, Hussein Al-Ezzi, ha rivelato che i centri estivi di quest’anno ospiteranno non meno di 500 mila studenti.