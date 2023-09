Yemen: Al-Alimi, Riad ha impedito collasso istituzioni

Le parole del Presidente del Consiglio direttivo yemenita sono arrivate in un discorso pronunciato davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite

Il capo del Consiglio della leadership presidenziale yemenita, Rashad Al-Alimi, ha parlato giovedì 21 settembre all’assemblea generale dell’ONU, affermando che le posizioni dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti formano un ‘forte recinto’ che ha impedito il collasso delle istituzioni statali.Al-Alimi ha aggiunto che le offerte di pace per il gruppo Houthi non sono altro che una prova, che loro sfruttano per controllare più risorse e rinviare il confronto militare.

A suo avviso, qualsiasi iniziativa di pace deve raggiungere risultati tangibili e immediati per alleviare le sofferenze del popolo yemenita. Ha ammonito circa la mancanza di azione da parte della comunità internazionale o il trattamento degli Houthi come autorità di fatto, cosa che renderà la pratica dell’oppressione e della violazione delle libertà un comportamento impossibile da eliminare.

Al-Alimi ha anche sottolineato la necessità di garantire che i finanziamenti delle Nazioni Unite non diventino ‘sostegno indiretto’ al gruppo Houthi.

Il capo del Consiglio di comando presidenziale yemenita ha dichiarato che gli Houthi hanno recentemente intensificato le loro minacce e preso di mira le linee di navigazione marittima nel Mar Rosso, Bab al-Mandab e il Golfo di Aden, considerandole zone militari.

Ha aggiunto che gli Houthi continuano a destabilizzare la sicurezza e la regione, minano gli sforzi per calmare la situazione e ostacolano quelli per rinnovare la tregua.

Al-Alimi ha incontrato a New York l’inviato USA in Yemen, Tim Lenderking per discutere gli sforzi di mediazione intrapresi dall’Arabia Saudita e dal Sultanato dell’Oman per rinnovare la tregua e rilanciare il processo politico.

Giovedì scorso, l’Arabia Saudita ha invitato una delegazione di Sana’a a visitare il Regno per completare i negoziati volti al raggiungimento di un cessate il fuoco permanente e globale nello Yemen.