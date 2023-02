Yemen: 2 bambini uccisi da mina Houthi a Ibb

4 donne ferite da una mina esplosa nello Yemen centrale

Mercoledì 8 febbraio 2 bambini sono stati uccisi e 4 donne sono rimaste ferite a seguito dell’esplosione di una mina Houthi nel villaggio di Al-Humaira, distretto di Al-Adain, governatorato di Ibb, Yemen centrale.

L’ordigno era stato piazzato dalla milizia filo iraniana durante gli scontri avvenuti tra i ribelli e la popolazione della regione nel 2015.

L’episodio rientra nell’escalation delle vittime delle mine Houthi che si registra in vari governatorati del Paese.

Lo denuncia l’American Center for Justice.

I due minori che hanno perso la vita sono Khaled Muhammad Al-Shahari, 6 anni, e Revan Ahmed Al-Hardi, 6 anni. Il corpo di uno dei due è stato fatto a pezzi, mentre il cadavere dell’altro bambino è stato trattenuto dai miliziani Huothi nel frigorifero di un nosocomio della città.

Tra le ferite anche le madri dei due bambini, che sono state trasferite in ospedale per le cure.

Il centro ha condannato “la continuazione delle mine che mietono la vita degli yemeniti, danneggiando la loro integrità fisica e psicologica e ostacolando la loro libertà di movimento e l’esercizio delle loro varie attività della vita”, spiegando che i bambini sono il gruppo più vulnerabile ai pericoli delle mine.

Il centro per i diritti umani ha invitato gli Houthi a riconoscere la loro responsabilità per l’installazione di ordigni, chiedendo sia rivelata l’ubicazione dei campi minati piantati durante la loro presenza in quelle aree e di consegnare le loro mappe alle parti interessate alla loro rimozione, sotto la supervisione della comunità internazionale in modo da evitare che questo disastro continui a colpire la vita e il futuro degli yemeniti.

Ha sottolineato anche che la comunità internazionale è preoccupata per la situazione, ma è anche necessariamente responsabile di esercitare pressioni sul gruppo Houthi affinché smetta di piantare mine, oltre alla necessità di aiutare a rimuoverle mine e ripulire il Paese, poiché è una delle regioni più inquinate al mondo.

La milizia Houthi è l’unica parte in guerra che piazza mine e ordigni esplosivi di vario tipo e dimensione. Secondo i report sui diritti umani, lo Yemen è stato testimone della più grande operazione di posa di mine dalla fine della seconda guerra mondiale.

La milizia Houthi ha posizionato più di due milioni di mine, uccidendo e ferendo oltre 20.000 civili.