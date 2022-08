Yemen: 18 mila violazioni Houthi contro civili a Dhamar

Lo rivela un rapporto di una ONG yemenita

La Rete yemenita per i diritti e le libertà ha rivelato in un rapporto che la milizia Houthi ha commesso gravi e diffuse violazioni contro la popolazione del Governatorato di Dhamar, nello Yemen centrale, e contro coloro che lo attraversavano da altri Governatorati, per un totale di 18.413 gravi violazioni in meno di sette anni, nel periodo dal 1° dicembre 2014 al 30 ottobre 2021.

Le trasgressioni comprendono omicidi, rapimenti, sparizioni forzata, torture, amputazioni, irruzioni, saccheggi e bombardamenti di case, occupazione di istituzioni pubbliche e private, sedi di partito e luoghi di culto, posa di mine, reclutamento di bambini, creazione di tribunali e carceri privati.

La milizia filo iraniana ha commesso anche 474 esecuzioni extragiudiziali di civili, inclusi 32 bambini e 12 donne, ferendo 218 persone, e 19 casi di assassinio e liquidazione di figure sociali, politiche e tribali.

Si parla anche di 1.183 casi di sequestro di persona, 72 di sparizione forzata, 614 di arresto arbitrario di viaggiatori, 315 di minaccia ed esclusione dai pubblici uffici, 9 di stupro di bambini e donne e prostituzione forzata, 274 di violenza psicologica e fisica tortura e 105 di aggressione fisica a civili.