XVIII edizione di Mozart Nacht und Tag al Castello del Valentino

Il contributo del Politecnico di Torino per celebrare la nascita di Mozart

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Politecnico di Torino partecipa attivamente alla XVIII edizione di Mozart Nacht und Tag, storico appuntamento promosso dal Teatro Baretti di Torino per celebrare la nascita di Wolfgang Amadeus Mozart (27 gennaio 1756).

L’iniziativa, ideata dal regista Davide Livermore, è realizzata in collaborazione con l’Associazione Concertante – Progetto Arte & Musica, il Politecnico di Torino e i Conservatori del Piemonte e della Valle d’Aosta.

La maratona musicale si articola in oltre 50 ore di musica, con più di 110 appuntamenti gratuiti tra solisti, ensemble, cori e orchestre, in programma dalle ore 20:30 di venerdì 30 gennaio fino alle ore 21:00 di domenica 1° febbraio, coinvolgendo oltre 400 musicisti.

Nell’ambito dell’iniziativa, sabato 31 gennaio il Politecnico di Torino ospita, nella sua sede storica del Castello del Valentino, all’interno del Salone d’Onore, dalle 15:00 alle 20:00, un evento che valorizza la partecipazione attiva della comunità politecnica, protagonista di alcune esibizioni musicali.

In particolare, due studenti del Politecnico di Torino contribuiscono al programma: sabato 31 gennaio, al Castello del Valentino, David Mordi al flauto, interprete di ‘Voi che sapete’ da ‘Le nozze di Figaro K 492′, e domenica 1° febbraio, presso il Tempio Valdese, Federico Rossatto, clarinettista, in qualità di componente del Panart Ensemble.

La presentazione del programma sarà curata da Luca Graziani, Professional Project Manager Aspetti Artistici Eventi e Manifestazioni Culturali del Politecnico di Torino.

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Per maggiori informazioni visita il sito web ufficiale dell’evento: https://cineteatrobaretti.it/teatro/aurea-familia/mozart-nacht-und-tag-2026