XII Verbano Classic Regatta diventa Festival della Tradizione Nautica

Appuntamento dal 6 all’8 settembre 2024 a Laveno-Mombello (VA)

Un Festival della Tradizione Nautica a un’ora di auto da Milano. Una nuova sfida per l’Associazione Vele d’Epoca Verbano, che, fin dalla sua nascita avvenuta nel 2013, ha sempre desiderato superare se stessa.

Dopo l’esperienza acquisita in occasione della partecipazione, come unica spedizione italiana, ai più importanti festival marittimi europei come quelli di Brest, Escale à Sète, Festival de Loire a Orléans e Stari Grad in Croazia, il sodalizio lombardo ha deciso di organizzare una versione più estesa della Verbano Classic Regatta.

Il Presidente AVEV Paolo Sivelli, ha annunciato:

A partire da questa dodicesima edizione, in programma dal 6 all’8 settembre 2024 a Laveno-Mombello, sulla sponda orientale del Lago Maggiore, la manifestazione entrerà a fare parte del Verbano Classic Festival, vero e proprio festival della tradizione nautica laghee, che coinvolgerà non solo la popolazione lacustre, ma anche appassionati e cultori di marineria provenienti da altre regioni, incrementando il turismo e le presenze sul territorio. Proprio nello spirito del raduno – festival, anche le imbarcazioni tradizionali che non partecipano alla regata potranno essere ospitate gratuitamente all’interno del Porto Antico di Laveno, a beneficio di chiunque vorrà ammirarle e scoprirne storia e caratteristiche.

Per iscriversi alla XII edizione della Verbano Classic Regatta è sufficiente compilare il form al link https://www.veledepocaverbano.com/scheda-iscrizione-regata/.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Laveno Mombello, Camera di Commercio di Varese, Regione Lombardia e Rotary Club Angera – Sesto Calende, FIBaS, Federazione Italiana Barche Storiche, AIVE,Associazione Italiana Vele d’Epoca, ASDEC,Associazione Scafi d’Epoca e Classici, con il supporto di Fondazione Comunitaria del Varesotto e la collaborazione del Circolo Velico Medio Verbano, Pro Loco Laveno-Mombello, Canottieri Cerro Sportiva e Cast ONG.

Il centro operativo presso le ‘Officine dell’acqua’

Quello che da tanti anni era già diventato il più importante e partecipato raduno di vele d’epoca e classiche in acque interne compie dunque un salto di qualità, grazie anche alla partnership organizzativa del Comune di Laveno-Mombello che crede e sostiene il progetto e della Fondazione Officine dell’Acqua, nata nel 2021 e con sede presso gli ottocenteschi ex Magazzini Merci delle Ferrovie Nord di Laveno, che diventerà il centro operativo dell’evento.

Oltre alle due regate di sabato e domenica davanti al borgo di Cerro di Laveno, realizzate con la regia del Circolo Velico Medio Verbano, il programma è stato arricchito con un convegno a tema museale dal titolo ‘Il museo galleggiante, riscoperta di una identità dimenticata’.

Al convegno, che vedrà la partecipazione delle autorità, dei rappresentanti della Municipalità cittadina e del Presidente Sivelli, interverranno lo storico e scrittore di marineria ligure Giovanni Panella, la Presidentessa di Vela Tradizionale Fanja Raffellini, armatrice della goletta Pandora, e il Direttore del Museo della Marineria di Cesenatico Davide Gnola.

Tra le altre iniziative la parata delle imbarcazioni sul Lungolago De Angeli, il palio delle Inglesine, due concerti nel Porto Antico di Laveno, I Luf e il Tributo a Fabrizio De André, e la cena equipaggi presso la splendida villa settecentesca De Angeli Frua.

Dunque, un esordio importante, che non passerà certamente inosservato. A chi arriverà da lontano verranno segnalate strutture logistiche per i pernottamenti a prezzi convenzionati.

Il Palio delle Inglesine, la parata e la cena equipaggi in una villa storica

Per il secondo anno consecutivo sarà possibile assistere al raduno delle ‘Inglesine’, le lance da passeggio importate un secolo fa sui laghi Maggiore e di Como dalla nobiltà anglosassone che sceglieva l’Italia per trascorrere le vacanze.

Costruite in mogano a clinker, hanno una lunghezza variabile da 5 a 8 metri circa e possono essere governate con due o quattro remi.

Le barche verranno esposte nel Porto Antico di Laveno-Mombello e oltre a entrare a fare parte del primo Registro delle Inglesine si sfideranno in occasione di un palio sabato 7 settembre alle ore 10:00 sul Lungolago De Angeli, visibile dalle rive e realizzato grazie alla collaborazione della Canottieri Cerro Sportiva.

Il progetto del ritorno e riscoperta delle Inglesine è sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Nella stessa giornata, alle ore 18:00, sarà possibile assistere alla parata di tutte le imbarcazioni partecipanti alla Verbano Classic Regatta che sfileranno dal Porto Antico fino al vicino Portolabieno, il porto turistico della cittadina lacustre.

Seguirà la cena equipaggi presso Villa De Angeli Frua, distante appena 400 metri dal Porto Antico, splendida dimora aristocratica settecentesca con parco secolare, oggi sede municipale con annessa biblioteca comunale.

Le classi ammesse alla XII Verbano Classic Regatta

Le imbarcazioni ammesse alla XII Verbano Classic Regatta sono le Barche a vela d’epoca in legno, costruite anteriormente al 31/12/1980, le Barche a vela classiche e di tradizione, d’epoca o più recenti, in legno o vetroresina, ma che per disegno o costruzione materiale abbiano un interesse per le tradizioni nautiche – Dragoni, Classi Metriche, Star, Soling, ecc. -, le Barche a vela latina e vela al terzo che per linee e materiali rispettino la tradizione.

Sarà discrezione del comitato organizzatore accettare la domanda di partecipazione al Trofeo e le imbarcazioni ammesse verranno inserite in tre differenti raggruppamenti: Classe a chiglia fissa classiche e d’epoca, Derive classiche ed epoca, Vela latina / Vela al terzo.

Programma 2024

Venerdì 6 settembre 2024

Ore 10:00 Conferenza stampa presso la Fondazione Officine dell’Acqua, viale Garibaldi 12, Laveno-Mombello, a 50 metri dalla stazione ferroviaria di Laveno

Ore 11:00 Convegno ‘Il museo galleggiante, riscoperta di una identità dimenticata’

Ore 16:00 Arrivo imbarcazioni – Barche a bulbo presso PortoLabieno, derive e vele latine a Cerro di Laveno-Mombello. Il posto barca presso il PortoLabieno è compreso nel costo di partecipazione, ma dovrà essere indicato nell’apposita sezione del modulo di iscrizione

Ore 18:00 Aperitivo di benvenuto presso Officine dell’Acqua

Ore 21:00 Concerto nel Porto Antico di Laveno-Mombello, suoneranno ‘I Luf’

Sabato 7 settembre 2024

Ore 10:00 Palio Inglesine – Lungolago De Angeli di Laveno-Mombello

Ore 11:00 Perfezionamento iscrizioni, skipper meeting, obbligatorio per equipaggi, consegna istruzioni di regata presso Fondazione Officine dell’Acqua

Ore 14:00 A disposizione del Comitato di Regata per la prima prova, acque antistanti il borgo di Cerro

Ore 18:00 Parata imbarcazioni – Lungolago De Angeli di Laveno-Mombello

Ore 19:30 Cena di gala per gli armatori ed equipaggi presso Villa De Angeli Frua di Laveno-Mombello

Ore 21:30 Concerto nel Porto Antico di Laveno-Mombello, ‘Tributo a Fabrizio De André’

Domenica 8 settembre 2024

Ore 9:00 A disposizione del Comitato di Regata per la seconda prova, acque antistanti il borgo di Cerro

Ore 13:00 Cerimonia di premiazione e rinfresco per tutti i partecipanti presso Fondazione Officine dell’Acqua

Informazioni, iscrizioni e bando di regata

www.veledepocaverbano.com

E-mail: info@veledepocaverbano.com

Tel.: +39 347 0124861