XII Premio OMaR per la comunicazione sulle malattie e i tumori rari

La cerimonia è in programma il 18 febbraio a Roma

Riceviamo e pubblichiamo.

Si svolgerà a Roma la Cerimonia del Premio OMaR per la comunicazione sulle malattie e i tumori rari per la comunicazione sulle malattie e i tumori rari giunto alla sua XII Edizione.

Ideato da OMaR – Osservatorio Malattie Rare, il Premio è organizzato in collaborazione con CNAMC – Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici di Cittadinanzattiva, Fondazione Telethon, Orphanet Italia e SIMeN – Società Italiana di Medicina Narrativa e annovera tra i partner Ability Channel, FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana e Festival cinematografico ‘Uno Sguardo Raro’.

Obiettivo di questo ormai storico appuntamento è stimolare coloro che operano nell’ambito delle malattie e dei tumori rari a comunicare in maniera scientificamente rigorosa ma anche comprensibile e originale; raccogliere e far conoscere le buone pratiche della comunicazione in questo particolare ambito, mettendo in contatto i migliori comunicatori impegnati nel mondo delle malattie e dei tumori rari con le associazioni dei pazienti, i ricercatori e le istituzioni impegnate in questo settore.

Anche quest’anno saranno tre i premi che verranno consegnati ai vincitori delle categorie in gara, che sono: il Premio Giornalistico, il Premio per la migliore Campagna di comunicazione, Categoria Professionisti, il Premio per la migliore Campagna di comunicazione, Categoria non Professionisti, a cui la giuria ha voluto aggiungere una Sua Menzione Speciale.

Anche la XII Edizione del Premio OMaR ha ottenuto il patrocinio di AMR – Alleanza Malattie Rare, ANSO – Associazione Nazionale Stampa Online, CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNOG – Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti, FIEG – Federazione Italiana Editori Giornali, USPI – Unione Stampa Periodica Italiana, WHIN – Web Health Information Network.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo non condizionante dei Gold Sponsor Alexion AstraZeneca Rare Diseases, Amicus Therapeutics, Ipsen, Sanofi e dei Silver Sponsor Biocryst Italia un’azienda di Neopharmed Gentili, Blueprint Medicines a sanofi company, Boehringer Ingelheim, Chiesi Global Rare Diseases Italia, Pharming, PIAM, PTC Therapeutics, Recordati Reare Diseases.

Sarà possibile seguire la cerimonia in diretta streaming sulle pagine social e sul canale YouTube dell’Osservatorio Malattie Rare.

Programma