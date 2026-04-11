XII edizione di ‘Quartiere Pulito’: interventi 13 – 17 aprile 2026

Le strade interessate

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Prosegue l’iniziativa ‘Quartiere Pulito‘, giunta alla sua XII edizione.

Il programma di riqualificazione urbana, voluto dal Sindaco Gaetano Manfredi, punta a restituire decoro e vivibilità a strade e piazze di tutte le dieci Municipalità cittadine attraverso interventi profondi e coordinati.

Un’azione sinergica per il decoro urbano

L’operazione prevede un piano straordinario di pulizia radicale, diserbo, spazzamento e lavaggio meccanizzato dei marciapiedi. Per garantire un’igiene completa, ASIA provvederà alla rimozione temporanea delle campane della raccolta differenziata, consentendo la sanificazione delle aree sottostanti spesso difficili da raggiungere.

L’intervento è frutto di un lavoro coordinato dall’Assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu.

L’efficacia del piano è garantita dalla sinergia operativa tra ASIA, ANM, Polizia Municipale e le singole Municipalità.

Il calendario degli interventi: 13 – 17 aprile 2026

Le operazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:

• lunedì 13 aprile:

• Municipalità 1: Via F. Giordani; Via Arangio Ruiz.

• Municipalità 6: Corso San Giovanni, tratto da Ponte dei Francesi a Via Ammiraglio Aubry.

• Martedì 14 aprile:

• Municipalità 2: Via Enrico Cosenz.

• Municipalità 7: Corso Secondigliano, lato destro.

• Mercoledì 15 aprile:

• Municipalità 3: Via San Gennaro dei Poveri; Piazza San Gennaro dei Poveri.

• Municipalità 8: Via Nuova Dietro la Vigna.

• Giovedì 16 aprile:

• Municipalità 4: Via Gianturco; Via Galileo Ferraris.

• Municipalità 9: Via Comunale Vecchia.

• Venerdì 17 aprile:

• Municipalità 5: Via Luigia Sanfelice.

• Municipalità 10: Via C. Ferrara; Via A. Maiuri.

Divieti di Sosta

Per consentire il passaggio dei mezzi meccanici e l’esecuzione degli interventi in piena sicurezza, l’Amministrazione Comunale invita i cittadini alla massima collaborazione.

Nelle strade indicate sarà in vigore un divieto di sosta temporaneo dalle ore 07:00 alle ore 12:00 nei giorni dei rispettivi interventi.