X Factor 2025 a Napoli – I protagonisti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Mentre fervono gli ultimi preparativi per la finale di X Factor 2025, che si terrà giovedì 4 in piazza del Plebiscito, e viene allestito il palco per la competizione, a palazzo San Giacomo arrivano i finalisti e i giudici, incalzati da una folla di giornalisti.
Si contenderanno il titolo quattro giovani artisti: Delia e Rob, entrambe siciliane, eroCaddeo dalla Sardegna, PierC da Milano.
La conduzione della serata è affidata a Giorgia; come ospite d’onore è attesa sul palco Laura Pausini.
Ogni finalista è collegato a uno dei quattro giudici, Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Jake la Furia e Achille Lauro.
Per la seconda volta consecutiva Napoli ospita la finale di X Factor, un evento organizzato in collaborazione col Comune di Napoli.