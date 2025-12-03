Home Campania Comune di Napoli X Factor 2025 a Napoli – I protagonisti

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Mentre fervono gli ultimi preparativi per la finale di X Factor 2025, che si terrà giovedì 4 in piazza del Plebiscito, e viene allestito il palco per la competizione, a palazzo San Giacomo arrivano i finalisti e i giudici, incalzati da una folla di giornalisti.

Si contenderanno il titolo quattro giovani artisti: Delia e Rob, entrambe siciliane, eroCaddeo dalla Sardegna, PierC da Milano.

La conduzione della serata è affidata a Giorgia; come ospite d’onore è attesa sul palco Laura Pausini.

Ogni finalista è collegato a uno dei quattro giudici, Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Jake la Furia e Achille Lauro.

Per la seconda volta consecutiva Napoli ospita la finale di X Factor, un evento organizzato in collaborazione col Comune di Napoli.

