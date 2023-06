Worskhop ‘Gli ultimi carnevali di Venezia’ al Teatro a l’Avogaria

in programma a Venezia dal 7 al 16 luglio 2023

Estate nel segno della drammaturgia. Si terrà presso il Teatro a l’Avogaria di Venezia, Dorsoduro 1607, Corte Zappa, dal 7 al 16 luglio 2023 un workshop intensivo sullo spettacolo ‘Gli ultimi carnevali di Venezia’ di Giovanni Poli.

Lo spettacolo rappresenta, nell’intenzione dell’autore, un testo di teatro politico, inteso come teatro di tutti. Non come rito, ma come incontro, di suoni, voci, emozioni che si avvale dello strumento attore.

Una rivisitazione che, partendo dalla commedia dell’arte, riscopre Goldoni come cantore di un popolo in decadenza. Sullo sfondo la scanzonata atmosfera de la Serenissima, inconsapevole della realtà politica della nuova Europa.

Nel seminario, della durata di 40 ore gli insegnanti, Nora Fuser, Federico Corda e Stefano Pagin affronteranno le principali tematiche per la messa in scena dello spettacolo, dal lavoro sul canovaccio ai meccanismi scenici, improvvisazione, studio dei personaggi e caratteristiche della Commedia dell’arte, recitazione, uso della maschera ed elementi di regia.

Il corso si concluderà con una rappresentazione in programma domenica 16 luglio alle 18:30 presso il Teatro a l’Avogaria di Venezia,

L’Associazione Teatro a l’Avogaria, nasce nel 1969 dalla passione e dalla tenacia di Giovanni Poli, già fondatore del Teatro Universitario Ca’ Foscari di Venezia, e dagli esordi si pone come laboratorio di ricerca che coniuga un metodo d’improvvisazione teatrale tra la Commedia dell’Arte e le Teorie dell’Avanguardia.

In più di quarant’anni di attività ha prodotto oltre sessanta spettacoli tra cui la ‘Commedia degli Zanni’ rappresentata con successo sui più importanti palcoscenici internazionali.

Riconosciuto come uno dei centri di formazione professionale di riferimento nel Triveneto, ogni anno organizza corsi, dedicati ad appassionati e professionisti, su discipline quali recitazione, Commedia dell’Arte, dizione, storia del teatro, canto, tecnica dell’interpretazione.

Per tutte le informazioni e prenotazioni consultare il sito: http://www.teatro-avogaria.it/

avogaria@gmail.com

Tel. 0415285711 335 / 372889