World University Rankings: Pisa e Firenze sul podio italiano

Scuola Normale Superiore di Pisa si conferma al primo posto in Italia nell’area delle scienze fisiche. Ottimo risultato anche per l’Università di Firenze, che conquista la seconda posizione a livello nazionale per le scienze politiche e sociali.

È quanto emerge dall’ultima classifica del Times Higher Education, che valuta le performance degli atenei a livello internazionale.

I dati rafforzano il ruolo della Toscana come territorio di eccellenza nel panorama universitario e della ricerca.

A commentare positivamente i risultati è l’Assessore regionale all’Università e Ricerca, Cristina Manetti, che parla di

un riconoscimento importante del lavoro svolto dagli atenei toscani, capaci di competere su scala globale.

Le nostre università sono poli di eccellenza riconosciuti a livello internazionale, attrattivi per studenti e ricercatori, e rappresentano un vero orgoglio per la Toscana.

Questi risultati confermano la qualità dell’offerta formativa e della ricerca, frutto di investimenti e di una forte collaborazione tra istituzioni, mondo accademico e territorio.