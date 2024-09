Workshop ‘Competenze e innovazione’ al Real Albergo dei Poveri

In programma a Napoli il 12 settembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Appuntamento giovedì 12 settembre, presso il Real Albergo dei Poveri di Napoli a partire dalle ore 9:00, con il workshop ‘Competenze e Innovazione: L’Impatto delle Tecnologie Emergenti sulla Formazione e la Produttività delle PMI’, realizzato da Meditech Competence Center e dall’affiliata CONFORM – Consulenza Formazione e Management S.c.a.r.l., nell’ambito del progetto ‘EDIH Heritage Smart Lab’, in collaborazione con i partner Basilicata Creativa, SPICI S.r.l. e Iniziativa Cube.

L’evento offrirà l’opportunità di esplorare a fondo le dinamiche dell’adeguamento delle competenze degli operatori delle piccole e medie imprese, PMI, attive nei settori culturali, creativi e turistici, mettendo in luce le sfide e le opportunità legate all’incontro tra giovani talenti e imprese.

La giornata di lavori sarà inaugurata da un intervento dedicato alla Formazione continua, seguito da una sessione in cui interverranno rappresentanti di spicco di aziende operanti nei settori creativi e culturali.

Il programma del workshop prevede inoltre la presentazione di iniziative formative strategiche, tra cui:

• EDIH HSL. Un’introduzione approfondita alle tecnologie emergenti come l’Intelligenza artificiale e i Big Data, arricchita dalle innovative esperienze di ‘Incursioni Creative‘ e da attività formative mirate a ottimizzare i processi di recruitment di nuovi talenti nel settore culturale e creativo.

• Casa delle Tecnologie Emergenti della Città di Napoli Infiniti Mondi. La presentazione del Competence Tech Transfer ‘Infiniti Mondi’, un’iniziativa che offre gratuitamente corsi di upskilling e reskilling rivolti alle PMI, con l’obiettivo di consolidare e sviluppare competenze essenziali per l’adozione e l’utilizzo delle nuove tecnologie.

In chiusura, CONFORM S.c.a.r.l. illustrerà le proprie soluzioni formative innovative e di Edutainment, con particolare enfasi sulla piattaforma TaiLENT basata sull’utilizzo di algoritmi e Intelligenza artificiale generativa per l’analisi e la valutazione delle competenze, con un integrato sistema di raccomandazione in grado di proporre percorsi formativi personalizzati.

Interverranno:

Chiara Marciani, Assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli; Raffaele Vitulli, Presidente Basilicata Creativa e Coordinatore progetto EDIH; Vincenzo Lipardi, Presidente Spici Srl; Ivo Allegro, Founder & Partner Iniziativa Cube; Angelo Giuliana, Direttore Generale Meditech Competence Center; Maria Grazia Falciatore, Capo Di Gabinetto del Comune di Napoli – CTE Napoli Infiniti Mondi; Elvio Mauri, Direttore Generale FONDIMPRESA; Massimo Sabatini, Direttore Generale FONDIRIGENTI; Walter Lindo, Direttore Generale FONDIR; Mario Vitolo – Direttore OBR Campania; Davide Colangelo, Amministratore delegato di Digital Lighthouse; Paolo Scafora, Imprenditore e membro Associazione Mani di Napoli; Emilia Di Girolamo, Direttrice MAVV ed Event Organizer; Stefano Marchese, Vice Presidente EFI – Ecosistema Formazione Italia; Alfonso Santaniello, Direttore Generale CONFORM.

La partecipazione al workshop è gratuita, è richiesta l’iscrizione.