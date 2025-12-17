‘Work.txt’ al Nuovo Teatro Ateneo

In scena a Roma il 18 dicembre

Il 18 dicembre 2025, ore 20:30 il Nuovo Teatro Ateneo di Roma accoglie uno dei titoli più sorprendenti della scena partecipativa internazionale: ‘Work.txt’ di Nathan Ellis, autore e regista britannico che negli ultimi anni ha ridefinito i confini tra performance, rito collettivo e gioco teatrale.

Dopo aver ospitato performance che mescolano linguaggi, culture e dispositivi spettatoriali inediti, il teatro romano prosegue il suo percorso di ricerca con un’esperienza capace di trasformare il pubblico in una vera e propria comunità temporanea, chiamata a mettere in discussione il senso – e l’assurdità – del lavoro contemporaneo.

‘Work.txt’ è uno spettacolo pensato per chi detesta il proprio capo, per chi lo è diventato e per chiunque, almeno una volta, abbia guardato la propria vita lavorativa chiedendosi: “Ma io cosa sto facendo?”.

L’invito, provocatorio e irresistibile, è semplice: “Odi il tuo lavoro? Vieni a lavorare per noi”.

Quella di Nathan Ellis è una performance che attraversa lo stress professionale, l’assurdità di mansioni inutili, la flessibilità eretta a valore e la precarietà ormai normalizzata. Non ci sono attori: i lavoratori sono assenti e a sostituirli è il pubblico.

Chi entra in sala timbra idealmente il cartellino, fa le pause quando gli viene richiesto, lavora in squadra. È al tempo stesso dipendente e capo di sé stesso, libero e intrappolato nel meccanismo che sta mettendo in scena.

Il pubblico legge il testo ad alta voce, diventando collettivamente il personale di una grande azienda in una grande città. Poi, qualcosa rompe il copione. Il testo contiene istruzioni, deviazioni, piccoli imprevisti; l’autore chiama in causa alcune e alcuni volontari, senza imporre alcuna pressione: si può restare sullo sfondo o farsi avanti di fronte ai “colleghi”. Entrambe le scelte sono legittime.

‘Work.txt’ è una riflessione ironica, intelligente e sorprendentemente leggera sulle contraddizioni della nostra cultura del lavoro.

‘Work.txt’

Nuovi formati / Teatro partecipativo

Scritto e diretto da Nathan Ellis

Prodotto da Eve Allin

Musica e suoni di Tom Foskett-Barnes

Drammaturgia di Sam Ward e Ben Kulvichit

Aiuto drammaturgico di Grace Venning e Charlotte Fraser

Spettacolo in lingua originale con sopra titoli

Info e acquisto biglietti

Mail: segreteria.nuovoteatroateneo@uniroma1.it

Telefono: +390649914115

Sapienza CREA – Nuovo Teatro Ateneo

Centro di servizi per le attività ricreative, culturali, artistiche, sociali e dello spettacolo

Sapienza Università di Roma

Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma

Edificio CU017

Link Vivaticket

https://www.vivaticket.com/it/ticket/work-txt-nuovi-formati/289792