Women&STEM, se ne parla in Baker Hughes a Firenze

L’incontro del 21 novembre, nell’ambito de La Toscana delle donne, fa il punto su formazione e innovazione al femminile

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Le donne laureate in STEM, cioè in Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, stanno apportando un contributo di gran valore all’economia italiana, non solo per la loro competenza tecnica, ma anche per la capacità di offrire nuove prospettive e soluzioni innovative.

In un mercato del lavoro sempre più globalizzato e tecnologicamente avanzato, le donne possono giocare un ruolo cruciale.

Di ‘Women&STEM: formazione e innovazione al femminile’ se ne parlerà giovedì 21 novembre quando la Toscana delle Donne fa tappa nello stabilimento fiorentino di Baker Hughes presso il Florence Learning Center, via Perfetti Ricasoli, 78.

L’incontro inizia alle 15:30 e aprirà Paolo Ruggeri, vicepresidente Nuovo Pignone e Direttori Affari Istituzionali, Baker Hughes.

Interviene, quindi, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Ci saranno poi i contributi dell’Assessore all’educazione, formazione professionale del Comune di Firenze, Benedetta Albanese e di Maurizio Bigazzi, Presidente di Confindustria Toscana.

Seguiranno le presentazioni delle buone pratiche con: Sonia Montegiove, giornalista, informatica; Alessandro Marinelli, dirigente Scolastico ITS Tullio Buzzi e Dirigente reggente I.S.I.S. Leonardo da Vinci di Prato, Manuela Schumann, associate VP – HR & Site Services Italy Hub Actions di Eli Lilly Italia e Maria Paola Monaco, delegata della Rettrice dell’Università di Firenze all’Inclusione e Diversità.

Modera: Ludovica Fiaschi, Institutional Affairs Senior Managar Baker Hughes e Direttrice di BiG Academy

Chiudono i lavori Cristina Manetti, capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Toscana e ideatrice de La Toscana delle donne e Paolo Noccioni, Presidente Nuovo Pignone, Baker Hughes.

Per iscriversi all’evento si può cliccare qua: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-toscana-delle-donne-e-baker-hughes-womenstemformazione-e-innovazione-al-femminile-1048690380157