Wingfoil World Cup: Ernesto De Amicis trionfa a Hong Kong

Ferrante: ‘Un risultato straordinario che riempie di orgoglio l’intera città di Napoli’

L’atleta napoletano Ernesto De Amicis ha conquistato, domenica 8 febbraio a Hong Kong, una straordinaria vittoria nella prova Golden Ticket della Wingfoil Racing World Cup 2026, imponendosi in uno degli appuntamenti più attesi e competitivi del circuito internazionale.

In una giornata caratterizzata da vento instabile e raffiche imprevedibili, De Amicis ha saputo distinguersi grazie a una gestione impeccabile della tavola e della vela, mostrando lucidità tattica e grande capacità di lettura del campo di regata.

La performance dell’atleta, già considerato una delle giovani promesse della disciplina, ha suscitato grande interesse tra gli addetti ai lavori e tra gli appassionati presenti sul lungomare di Hong Kong, sede della tappa inaugurale della stagione 2026.

La vittoria nel Golden Ticket gli permette ora di accedere alle medal series, fase decisiva in cui si contenderà un posto sul podio finale della manifestazione.

La sua regata si è distinta per continuità, precisione nelle manovre e una notevole capacità di accelerazione nei momenti chiave, elementi che confermano il percorso di crescita e maturazione sportiva del giovane campano.

Queste le parole dell’Assessore allo Sport del Comune di Napoli