‘White Sound – Suono Bianco’ al Nostos Teatro

In scena il 22 aprile ad Aversa (CE)

Sabato 22 aprile ,alle 21.00, al Nostos Teatro di Aversa (CE), in scena ‘White Sound – Suono Bianco’, scritto, diretto e interpretato da Melissa Di Genova e Simona Di Maio, uno spettacolo in cuffia per soli cinquanta spettatori a replica.

C’era una volta una bambina di nome Lucia e, molto tempo prima, c’era solo un rumore, continuo, avvolgente, essenziale, il suono del ventre materno; un suono bianco, il White Sound.

Quello che avvenne, in ordine temporale, è nella memoria di Lucia. Una memoria frammentata, con ricordi lontani, eventi sospesi, disseminati lungo le sue notti e i suoi giorni. Gli anni passano e Lucia dimentica, si perde, smarrisce i luoghi e i volti conosciuti.

Grazie alla figlia Lidia, presente con lei in casa, pian piano i frammenti dei ricordi, seguendo un filo sonoro, si ricompongono. E, finalmente, si può celebrare la festa della piccola grande Lucia De Rosa.

In scena due attrici che giocano a ricomporre una vita straordinaria, sussurrando alle sue orecchie per ricostruire ciò che il tempo ha cancellato.

Il microfono in scena, un binaural microphone, è come una testa che ascolta, sensibile come l’orecchio umano. Accoglie i suoni creati intorno a lui, atmosfere e voci, consentendo al pubblico di fare un’esperienza immersiva, entrando nella memoria di Lucia De Rosa.

Produzione Teatro In Fabula e Il Teatro nel Baule

Scritto, diretto e interpretato: Melissa Di Genova | Simona Di Maio

Disegno luci: Dimitri Tetta

Scene: Francesco Felaco

Costumi: Gina Oliva

Ambientazioni sonore e elementi scenici: Simona Di Maio e Melissa Di Genova

Assistente alla regia: Giovanni Sbarra

Raccolta testimonianze: Roberta Niero

Voci registrate: Andrea Caianiello – Antonio Di Vaio – Margherita Giustolisi – Enrico E. Variál – Antonio Piccolo – Peppe Villa – Giorgio Vitrani

Voce registrata finale: Carmela Perillo

Foto di scena: Francesca De Paolis

Spettacolo selezionato per il bando ‘Vivere all’italiana sul palcoscenico 2021’ promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Si ringraziano Lorenzo Montanini, Isabel Albertini, Luis Bernard e Santy Masciaró per il sostegno e il supporto creativo nella fase di nascita di White sound e Carmela Perillo, Alma Colicchio, Rosa de Lucia, Gabriella Scudiero e tutti i bimbi dei laboratori del Teatro nel Baule per la partecipazione alle interviste.