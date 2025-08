White Fest: Cancello e Arnone (CE) celebra la mozzarella di bufala

Riceviamo e pubblichiamo.

Pronta per partire l’edizione n.47 del White Fest, l’evento dedicato alla mozzarella di bufala Campana che dal 1° al 3 agosto richiamerà migliaia di appassionati sul territorio di Cancello e Arnone (CE).

Spettacoli con grandi nomi del panorama musicale italiano, giochi per i più piccoli, lo street food e i prodotti a chilometro zero dei Mercati di Campagna Amica di Coldiretti e naturalmente tanta tanta mozzarella.

Un comparto che genera sul territorio economie importanti come spiega il Sindaco Raffaele Ambrosca:

Il Comune vive per il 60% grazie all’economia generata dalla filiera bufalina.

Un evento in crescita.

Ambrosca conclude:

Un festival che può contare su di un partner consolidato come la Coldiretti che, con la federazione di Caserta, da sempre è al fianco degli allevatori come spiega il Presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli:

Quello che più conta della nostra presenza è l’essere vicino agli allevatori.

Come è noto stiamo cercando di realizzare un contratto che valorizza il prodotto latte di bufala e che consenta all’allevatore di avere la giusta remunerazione e la distribuzione del latte nei periodi di maggiore richiesta ovvero quelli primaverile ed estivi.

In sintesi: latte di qualità per un prodotto di qualità. Ed a proposito di eccellenze, partecipando al White Fest si avrà la possibilità di visitare gli stand del Mercato di Campagna Amica di Coldiretti che proporranno i loro prodotti a chilometro zero e si avrà la possibilità di assaggiare anche le preparazioni dello street-food contadino.