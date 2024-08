‘Whispers – A Julian Lennon Retrospective’ a Le Stanze della Fotografia

Riceviamo e pubblichiamo.

Le Stanze della Fotografia – l’iniziativa congiunta di Marsilio Arte e Fondazione Giorgio Cini ideata come un centro internazionale per la ricerca e la promozione della fotografia e della cultura dell’immagine – ha aperto al pubblico la straordinaria mostra dell’artista Julian Lennon, ‘Whispers – A Julian Lennon Retrospective’ mercoledì 28 agosto 2024.

L’attesa esposizione è visitabile al pubblico fino al 24 novembre 2024 e presenta un’esclusiva raccolta di fotografie, che costituiscono un affascinante viaggio all’interno della carriera di Lennon.

Curata da Julian Lennon e Sandrina Bonetti Rubelli, la mostra propone, infatti, un’ampia selezione di opere che ripercorrono il percorso artistico dell’autore, dai primi passi nella musica all’intera produzione fotografica.

Attraverso questa retrospettiva, i visitatori possono seguire l’evoluzione artistica di Lennon, caratterizzata da una forte impronta umanitaria e ispirata alle iniziative filantropiche realizzate per la sua fondazione no-profit, The White Feather Foundation.

Sandrina Bonetti Rubelli, co-curatrice della mostra, commenta:

Non si tratta di una semplice raccolta di fotografie, bensì uno spaccato sull’interiorità di un’artista che ha a cuore, nel suo senso, più ampio la vita.

In una città vulnerabile e fragile, che ha una ricca stratificazione artistica e storica, e che deve far fronte a continue difficoltà e contraddizioni, la mostra sembra dialogare con le sue molte sfaccettature.

Commenta Lennon:

Venezia è da sempre sinonimo di bellezza, arte e cultura.

Esporre il mio lavoro all’interno di un luogo prestigioso quale Le Stanze della Fotografia, in concomitanza con la retrospettiva di Helmut Newton e Homo Faber, presenti sull’isola di San Giorgio, e di eventi internazionali diffusi in città durante la Biennale 2024, costituisce un’esperienza unica.

Questa retrospettiva non abbraccia unicamente la fotografia, ma è un’occasione per porre l’attenzione su temi a me cari.