‘Where have all the flowers gone?’ a Palazzo Fazio

In scena a Capua (CE) l’11 gennaio

Domenica 11 gennaio 2026, ore 19:00, presso la Sala Teatro ‘Andrea Vinciguerra’ di Palazzo Fazio, via Seminario 10 a Capua (CE), Boz produzioni artistiche di Caserta – Patrocinio Associazione ‘Penelope Campania’ presenta lo spettacolo ‘Where have all the flowers gone?’ di e con Caterina Scalaprice.

Aiuto regia Joe Nicodemo, disegno luci Renato Galise, realizzazione video Giuliano D’Acunzo.

Note

‘Where have all the flowers gone?’ si apre nelle meravigliose campagne italiane, tra i viottoli e una natura amata e familiare dove Anna quotidianamente inizia la propria giornata con una vivificante passeggiata in bicicletta, dando spazio ai propri pensieri, propositi e suggestioni.

Una passeggiata in bicicletta che ha come epilogo il suo sequestro. Priva di sensi si ritrova isolata in un vecchio scantinato. Qui per caso scopre una serie di ritagli di giornale, articoli selezionati e conservati con cura, che la portano a confrontarsi con la vita di tante altre donne, in un intreccio di ricordi ed esperienze personali. Anche nell’oscurità della nuova condizione Anna non vacilla nel testimoniare speranza e amore per la vita.

Info – prenotazioni

Antonio Iavazzo – 3389924524 – info@antonioiavazzo.it

Gianni Arciprete – 3343638451 – gianniarciprete@libero.it