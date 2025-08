West Nile Virus: Scuola Medicina e Chirurgia della Federico II operativa

In campo gli specialisti della virologia clinica, delle malattie infettive, della medicina d’urgenza e della diagnostica avanzata. Disponibili test molecolari

Di fronte alla crescente diffusione del West Nile Virus, WNV, in alcune regioni italiane, e in particolare in Campania, la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II conferma la propria piena disponibilità a sostenere concretamente l’azione del Ministero della Salute e dei Dipartimenti di Prevenzione regionali, con il coordinamento del Dipartimento di Prevenzione del Ministero coadiuvato da 12 esperti nazionali della prevenzione tra i quali recentemente è stato nominato il Presidente della Scuola di Medicina, il professore Giovanni Esposito.

Come già dimostrato durante la pandemia da COVID-19, la Scuola mette in campo le proprie risorse specialistiche di alto livello nei settori della virologia clinica, delle malattie infettive, della medicina d’urgenza e della diagnostica avanzata.

È già attiva la diagnostica per il West Nile Virus tramite test molecolari.

Accanto alla ricerca diretta del virus, è anche disponibile un ampio pannello diagnostico utile a identificare altri virus respiratori e patogeni batterici, in modo da garantire la diagnosi accurata e tempestiva.

Grazie alla piena operatività delle strutture clinico-assistenziali universitarie, la Scuola è in grado di offrire un contributo immediato alle attività di sorveglianza, diagnosi e gestione dei pazienti sul territorio.

Già ieri la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria – SAMV dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, diretta dal professore Gaetano Oliva, ha comunicato la disponibilità dei suoi Entomologi, Epidemiologi ed Infettivologi nella lotta al West Nile Virus.