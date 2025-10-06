Welfare Napoli: 36 psicologi, 25 educatori e 51 assistenti sociali

Équipe multidisciplinari, capaci di affrontare i bisogni dei cittadini da diverse prospettive: sociale, educativa e psicologici

Grazie a un investimento di circa 13 milioni di euro in due anni con la proroga di un altro anno, provenienti dal Fondo Povertà e Povertà estrema, il Comune di Napoli con una delibera a firma del Welfare, potenzia in maniera significativa i servizi sociali cittadini.

Saranno infatti assunti, con contratto a tempo determinato di tre anni, tramite un bando di evidenza pubblica che sarà a breve pubblicato dal Comune di Napoli: 36 psicologi, 25 educatori professionali, 51 assistenti sociali, 15 funzionari amministrativi e 12 istruttori amministrativi.

Una scelta che consentirà alle Municipalità e alla Direzione Welfare di disporre di équipe multidisciplinari, capaci di affrontare i bisogni dei cittadini da diverse prospettive: sociale, educativa e psicologica.

Il commento del Sindaco Gaetano Manfredi:

L’assunzione di ulteriori unità di personale specializzato è un investimento significativo per il miglioramento dei servizi pubblici. L’incremento dedicato ai servizi sociali ci consentirà di affrontare con competenza e prontezza i bisogni delle persone. La crescita del nostro territorio passa anche attraverso il modo in cui riusciamo a tutelare le situazioni di fragilità. Valorizzando le competenze del personale addetto, continueremo a costruendo una Napoli sempre più a misura delle persone.

L’Assessore al Welfare Luca Fella Trapanese ha dichiarato:

Sono molto felice si tratta di un grande investimento per Napoli e per il suo welfare. Una grande rivoluzione, che si aggiunge a tante altre azioni, come la cartella elettronica o la nuova PUA, Porta di accesso unica, e tante altre, costruite in questi quattro anni per rendere la nostra città più accessibile, accogliente e capace di dare risposte concrete alle persone più fragili. Le équipe multidisciplinari garantiranno interventi più completi e rispettosi delle persone.

