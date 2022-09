Weekend di San Gennaro a Capodimonte

Domenica 18 settembre 2022 visita alla Chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte a cura de Le Nuvole

In occasione della Festa del Santo Patrono di Napoli, San Gennaro, che cade lunedì 19 settembre, Le Nuvole – servizi educativi del Museo e Real Bosco di Capodimonte propongono al pubblico questa speciale visita guidata alla Chiesa di San Gennaro, nel Real Bosco di Capodimonte, per domenica 18 settembre alle ore 12:00

Riaperta a luglio 2021, dopo 50 anni, grazie all’intervento artistico di Santiago Calatrava, la Chiesa di San Gennaro nel Real Bosco mostra tutta la versatilità e il genio dell’artista che per realizzare gli apparati decorativi si è servito delle eccellenti maestranze artistiche locali, la Real Fabbrica di Capodimonte per le porcellane, che ha sede proprio davanti alla Chiesa, le sete di San Leucio e le vetrate artistiche di Vietri sul Mare (SA).

L’intervento di Calatrava dona alla Cappella una nuova spiritualità legata agli elementi della natura: i fiori e le foglie del Real Bosco di Capodimonte.

Visita guidata a cura de Le Nuvole

Costo €7,00

Durata 1 ora

Massimo 25 persone

Ingresso gratuito in Chiesa

Info: arte@lenuvole.com

Prenotazioni: https://www.coopculture.it/it/prodotti/la-chiesa-di-san-gennaro-nel-real-bosco-di-capodimonte/

Appuntamento direttamente davanti alla Chiesa di San Gennaro con ticket visita preacquistato online sul sito di Coopculture o presso la biglietteria del museo.