Weekend del 1° maggio 2022 al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Ingresso gratuito per la ‘Domenica al museo’ e visite spettacolo ‘Un giorno in bottega’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte è pronto ad accogliere i visitatori in questo lungo weekend della Festa dei Lavoratori, 1° maggio 2022, con le due mostre in corso ‘Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli’, fino al 7 gennaio 2023, secondo piano, e ‘Cecily Brown. The Triumph of Death’, prorogata fino al 30 settembre 2022, primo piano, inserita nel ciclo di mostre focus ‘L’Opera si racconta’ e con le sue collezioni: la Farnese, la De Ciccio, le sale dell’Appartamento Reale in un recente riallestimento, la sezione dell’Armeria Reale e la collezione delle Arti a Napoli.

Ingresso gratuito domenica 1° maggio per l’iniziativa ministeriale ‘Domenica al museo’.

Il Real Bosco ed il parco saranno aperti nei consueti orari, mentre la Chiesa di San Gennaro sarà aperta sabato 30 aprile, salvo avverse condizioni meteo e chiusa domenica 1° maggio 2022.

Come ogni weekend le sale del museo saranno allietate, sabato e domenica, dalla musica al pianoforte del M° Rosario Ruggiero nel Salone delle Feste e sabato, domenica e lunedì dalle performance della Compagnia Arcoscenico, Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta, attività promosse da MusiCapodimonte.

Inoltre, nel weekend, sabato 30 aprile ore 12:00 e ore 15:00; domenica 1° maggio, ore 10:00, ore 12:00 e ore 15:00, prenderanno il via le visite spettacolo ‘Un giorno in bottega’, a cura de Le Nuvole – Casa del Contemporaneo, con Roberto Giordano e Gaetano Nocerino. Messa in scena di Fabio Cocifoglia.

Gli attori coinvolgeranno il pubblico facendoli entrare nella bottega di due pittori intenti a scegliere il soggetto dei loro dipinti ma soprattutto a individuare i modelli giusti per interpretare i protagonisti delle loro opere. Mescolando stoffe colorate, scovando oggetti di ogni genere in bauli abbandonati, i due pittori inviteranno i partecipanti ad accettare il ‘gioco’ di interpretare, per un giorno, il ruolo di ‘modelli per l’arte’.

A conclusione della performance teatrale interattiva, accompagnati da uno storico dell’arte, i visitatori intraprenderanno un viaggio alla scoperta dei mondi rappresentati nelle tele esposte nel museo del periodo naturalistico e barocco. Un viaggio emozionale che vuole coniugare l’interesse per l’arte e la storia con le suggestioni appena sperimentate del teatro per un’esperienza sensoriale a tutto tondo.

Durata: 1 ora e 30 minuti

Per tutti dai 5 anni

Costo €8,00 a persona, non compreso nel biglietto di ingresso al museo.

Per info e prenotazione: Le Nuvole 081-2395653 o arte@lenuvole.com, sabato e domenica anche acquisto online su www.etes.it.

Inoltre, domenica 1° maggio dalle ore 10:00 alle ore 13:00, i Servizi educativi del Museo e Real Bosco di Capodimonte, in collaborazione con Tulipano Art Friendly, servizi ed attività di fruizione museale per persone con autismi e\o disabilità cognitiva, de Il Tulipano Cooperativa Sociale propongono la sesta edizione di Un Bosco Reale per TUTTI, programma di incontri dedicato a ragazzi e giovani adulti con disturbo dello spettro autistico e\o disabilità cognitiva e alle loro famiglie – e scuole – che si avvale della consulenza e della collaborazione del Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere dell’Università ‘Parthenope’ di Napoli e del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell’Università Federico II di Napoli con il contributo della Fondazione Banco Napoli.

Gli incontri, cui si accede previa prenotazione da inviare a tulipanoart@iltulipanocoop.org prevedono laboratori di botanica, laboratori artistici, attività ludico-motorie in gruppi inclusivi a partire dall’età di anni 8, unitamente ai propri amici, familiari, compagni di classe presso il Real Bosco di Capodimonte.

Per maggiori informazioni scrivere a: mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it; o telefonare allo 081-7499130.

Il pubblico è invitato a condividere le emozioni della visita sugli account ufficiali del Museo e Real Bosco di Capodimonte: Facebook, Twitter, Instragram.