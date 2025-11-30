In programma il 2 dicembre su Zoom

Martedì 2 dicembre, dalle 17:00 alle 18:30, è in programma su Zoom il webinar ‘Vivere con la C3G: Bisogni, diritti e percorsi di supporto’.

Modera Alessandra Babetto, Giornalista OMaR – Osservatorio Malattie Rare.

La convivenza con la Glomerulopatia da C3 (C3G) comporta per i pazienti e le famiglie un impatto quotidiano complesso, che va oltre la gestione clinica della malattia.

L’assenza di percorsi codificati di supporto, la scarsa conoscenza delle tutele disponibili e le difficoltà nell’ottenimento di esenzioni o riconoscimenti di invalidità generano disuguaglianze e fragilità, aggravate dalla rarità della patologia e dalla sua scarsa visibilità nel panorama sanitario.

Da questo emerge l’importanza di attivare momenti di confronto tra esperti, rappresentanti associativi e persone direttamente coinvolte per far emergere bisogni non ancora soddisfatti, proporre soluzioni operative e rafforzare le azioni di advocacy.

In questo scenario, informazione e ascolto diventano strumenti fondamentali per il pieno esercizio dei diritti.

Al fine di far emergere i bisogni reali delle persone affette da C3G, valorizzare il ruolo delle famiglie e delle associazioni e offrire un’occasione concreta di approfondimento informativo sui percorsi di supporto disponibili, OMaR – Osservatorio Malattie Rare ha ritenuto opportuno organizzare, con il patrocinio di Progetto DDD ETS e con il contributo non condizionante di Sobi, il webinar ‘Vivere con la C3G: bisogni, diritti e percorsi di supporto’.

Segui la diretta su Zoom

Programma