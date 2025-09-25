In programma il 27 settembre

Sabato 27 settembre, dalle ore 10:00 alle ore 11:30, si terrà il webinar ‘La malattia di Fabry tra gravidanza e menopausa’, evento di vento di O.Ma.R – Osservatorio Malattie Rare e AIAF APS – Associazione Italiana Anderson-Fabry.

La gestione della malattia di Fabry nella donna in età adulta si confronta con due fasi critiche e spesso trascurate: la gravidanza e la menopausa.

Questi momenti di profonda trasformazione fisica e ormonale pongono interrogativi clinici, etici e personali ancora poco affrontati nella letteratura scientifica.

Ad oggi, mancano linee guida strutturate che aiutino medici e pazienti a orientarsi nella pianificazione della gravidanza, nella gestione dei sintomi durante la gestazione e l’allattamento o nel trattamento della menopausa. I pochi studi disponibili sono spesso eterogenei e non sufficientemente rappresentativi.

AIAF – Associazione Italiana Anderson-Fabry, in collaborazione con Sanofi e con il supporto di OMaR – Osservatorio Malattie Rare, organizza il webinar “La malattia di Fabry tra gravidanza e menopausa.

Tappe cruciali, scelte consapevoli e presa in carico personalizzata” per colmare un vuoto informativo e clinico, offrendo un’occasione di confronto tra specialisti, pazienti e caregiver.

Discutere di gravidanza e menopausa nella donna con Fabry significa riconoscere l’importanza di un approccio personalizzato, rispettoso dei desideri e delle esigenze della persona e orientato a migliorare l’autonomia decisionale e la qualità della vita.

Programma

