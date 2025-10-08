Organizzato dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi è in programma il 9 ottobre

Arriva il webinar gratuito sul tema ‘Due ruote: marchi, design e brevetti’ della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, giovedì 9/10/2025, ore 9:30 – 12:30.

L’incontro del ciclo di seminari dell’Ufficio Proprietà Intellettuale verte sul tema delle due ruote, con particolare attenzione agli strumenti di tutela della proprietà industriale legati a marchi, design e brevetti.

Il webinar ha come focus le dinamiche di protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale nel settore moto e biciclette, affrontando gli aspetti più controversi emersi dalle casistiche reali.

Attraverso i contributi di esperti, rappresentanti istituzionali e imprese, verranno esplorate esperienze pratiche e prospettive di sviluppo, offrendo spunti utili a imprese e professionisti per comprendere il ruolo strategico della proprietà intellettuale nella competitività del comparto.