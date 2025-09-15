Webinar gratuito di Innexta su ‘Gli adeguati assetti organizzativi’

In programma il 17 settembre

Arriva il webinar gratuito mercoledì 17 settembre 2025, ore 9:45 – 12:15, di Innexta e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sul tema ‘Gli adeguati assetti organizzativi: gli strumenti e le novità normative previsti dal Codice per prevenire potenziali situazioni di crisi’.

Si tratta del primo incontro del ciclo dedicato all’educazione finanziaria per gli imprenditori.

L’incontro avrà l’obiettivo di chiarire ai partecipanti le principali informazioni rispetto agli adeguati assetti organizzativi, strumenti operativi che devono essere inseriti in azienda per ottemperare agli obblighi previsti dal Codice della Crisi e prevenire potenziali eventi negativi.

Verrà inoltre proposto un focus sugli ultimi aggiornamenti al Codice ed una panoramica sui servizi messi a disposizione da Camera Arbitrale di Milano in situazioni di sovraindebitamento.

Nel corso dell’appuntamento verranno presentate le ultime novità del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e gli adeguati assetti normativi, gli strumenti operativi gestionali che devono essere inseriti in azienda per ottemperare agli obblighi previsti dal codice, riconoscere, gestire e prevenire i segnali di crisi economica e finanziaria.

Inoltre, verrà presentato lo strumento della composizione negoziata della crisi, spiegando quando si rivela necessario farvi ricorso.

Con il supporto di Camera Arbitrale di Milano, verrà presentato l’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione controllata; infine verrà presentato in particolare il modulo ‘Adeguato assetto’ della piattaforma Libra – la Suite finanziaria di Innexta, gratuitamente a disposizione delle imprese.

In seguito alla partecipazione all’incontro, della durata di due ore circa, è possibile richiedere un’assistenza individuale di un’ora con l’esperto per discutere il proprio caso su specifici argomenti trattati.

Destinatari dell’incontro: imprese iscritte alla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e aspiranti imprenditori in fase seed.

I prossimi incontri del ciclo, ai quali sarà possibile accedere previa iscrizione online, sono:

• 25 settembre 2025 – ‘Budgeting e reporting’;

• 1 ottobre 2025 – ‘Finanziare l’attività operativa dell’impresa: il capitale circolante’;

• 8 ottobre 2025 – ‘Libra – la Suite finanziaria’.

La partecipazione a tutti gli appuntamenti è consigliata, ma non obbligatoria. È possibile scegliere di partecipare anche ad un solo incontro.