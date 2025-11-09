Webinar gratuito ‘Arbitrato: i vantaggi per le imprese’

L’incontro online, promosso da Camera Arbitrale di Milano e dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, è in programma il 19 novembre

‘Arbitrato: i vantaggi per le imprese’, su questo tema arriva il webinar gratuito promosso da Camera Arbitrale di Milano e dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, mercoledì 19 novembre, ore 15:00 – 17:00.

L’arbitrato è uno strumento giuridico per la risoluzione di controversie civili e commerciali, previsto dal Codice di procedura civile e alternativo al giudizio ordinario, in base al quale uno o più Arbitri, indipendenti ed esperti nella materia del contendere, vengono nominati per assumere una decisione vincolante per le parti (il lodo) che avrà efficacia di sentenza.

Informazioni e iscrizioni al link.

È possibile utilizzare l’arbitrato se le parti hanno inserito nel contratto o nello statuto sociale, dunque preventivamente alla lite, una clausola arbitrale specifica oppure, qualora la lite sia già insorta, abbiano redatto un compromesso, ovvero un contratto specifico per risolvere la controversia con l’arbitrato.

L’incontro, online, intende fornire un primo orientamento utile a comprendere le modalità per fare ricorso all’arbitrato, tra cui: come redigere una clausola compromissoria nei contratti al fine dell’affidamento di una eventuale controversia a un Tribunale Arbitrale, le modalità di deposito della domanda arbitrale, la costituzione del Tribunale Arbitrale, l’efficacia e l’esecutività del lodo, affrontando gli aspetti giuridici e i vantaggi in termini economici per le imprese.

In seguito alla partecipazione all’incontro, è possibile richiedere un’assistenza individuale gratuita con l’esperto, della durata di un’ora, per discutere il proprio caso in relazione agli argomenti trattati.

Destinatari: l’incontro è rivolto agli imprenditori, in particolar modo a legali interni, anche agli avvocati di studi professionali, se interessati ad un primo orientamento sul tema.