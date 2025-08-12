‘We did it!’ a Ultimi Fuochi Festival

In scena il 12 agosto 2025 in un luogo segreto a Spongano (LE), rivelato solo a chi prenota

Prosegue il viaggio poetico di Ultimi Fuochi Festival, la rassegna di teatro al tramonto in luoghi segreti tra Spongano e Castro, che unisce paesaggio, arte e pensiero critico in un’esperienza unica e immersiva.

Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 12 agosto 2025 alle ore 19:00 in un luogo segreto a Spongano (LE), rivelato solo a chi prenota.

In scena lo spettacolo ‘We did it!’ della compagnia Ateliersi, per una serata che fonde visione teatrale, sostenibilità ambientale e riflessione sociale.

Nel futuro prossimo in cui è ambientato lo spettacolo, una figura in scena guida il pubblico attraverso scenari alternativi che mostrano come l’umanità sia riuscita a superare le crisi ambientali e sociali del nostro tempo.

‘We did it!’ è un ipotetico documentario teatrale che sfida il Paradigma TINA – There Is No Alternative, offrendo narrazioni in cui è possibile immaginare nuovi equilibri tra esseri umani e altre entità viventi.

Ideazione e drammaturgia: Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi

Con: Andrea Mochi Sismondi

Regia, spazio scenico e progetto sonoro: Fiorenza Menni

Creazione musicale: Vincenzo Scorza

Voci: Anna Amadori, Massimiliano Briarava, Eugenia Delbue, Fiorenza Menni, Alessio Scorza

A rendere unica la proposta è anche la scelta logistica e tecnica: lo spettacolo viaggia a bordo di un furgone completamente elettrico, che produce l’energia necessaria grazie a un sistema di pannelli solari, rinnovando in chiave ecologica l’antica tradizione del teatro viaggiante.

Ateliersi è un collettivo artistico attivo nelle arti performative e nella programmazione culturale. La compagnia opera da Bologna e realizza opere teatrali originali in dialogo con antropologia, musica, arti visive e letteratura.

Cristiana Verardo incontra Carmine Tundo

Ad arricchire la serata, un incontro musicale inedito tra due delle voci più rappresentative del panorama cantautorale salentino:

• Carmine Tundo, autore per Malika Ayane, fondatore de La Municipàl e protagonista di importanti palcoscenici nazionali, tra cui il Concerto del Primo Maggio e programmi su Rai 1 e Rai 2.

• Cristiana Verardo, cantautrice e anima musicale di Ultimi Fuochi, vincitrice del Premio Bianca d’Aponte e Musicultura 2023, recentemente ospite del Festival della Canzone Italiana a Parigi.

Un dialogo musicale tra mondi affini, generazioni e sensibilità artistiche, per concludere la serata con parole, suoni e luce.

Info e biglietti

Biglietto intero: €15

Ridotto, under 30 e over 65: €12,00

Acquisto solo sul posto

Luogo segreto comunicato ai prenotati poche ore prima dell’evento

+39 388 1271999

infoultimifuochi@gmail.com

www.ultimifuochifestival.it

Ultimi Fuochi Festival è un’esperienza teatrale a contatto con la natura, che trasforma ogni appuntamento in un rituale collettivo, dove l’arte si fa lente sul presente e sul possibile. Un invito a rallentare, ascoltare e riscoprire il legame con il paesaggio e con l’altro, tra pietra, vento e tramonto.