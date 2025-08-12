‘We did it!’ a Ultimi Fuochi Festival

In scena il 12 agosto 2025 in un luogo segreto a Spongano (LE), rivelato solo a chi prenota
Prosegue il viaggio poetico di Ultimi Fuochi Festival, la rassegna di teatro al tramonto in luoghi segreti tra Spongano e Castro, che unisce paesaggio, arte e pensiero critico in un’esperienza unica e immersiva.
Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 12 agosto 2025 alle ore 19:00 in un luogo segreto a Spongano (LE), rivelato solo a chi prenota.
In scena lo spettacolo ‘We did it!’ della compagnia Ateliersi, per una serata che fonde visione teatrale, sostenibilità ambientale e riflessione sociale.
Nel futuro prossimo in cui è ambientato lo spettacolo, una figura in scena guida il pubblico attraverso scenari alternativi che mostrano come l’umanità sia riuscita a superare le crisi ambientali e sociali del nostro tempo.
‘We did it!’ è un ipotetico documentario teatrale che sfida il Paradigma TINA – There Is No Alternative, offrendo narrazioni in cui è possibile immaginare nuovi equilibri tra esseri umani e altre entità viventi.
Ideazione e drammaturgia: Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi
Con: Andrea Mochi Sismondi
Regia, spazio scenico e progetto sonoro: Fiorenza Menni
Creazione musicale: Vincenzo Scorza
Voci: Anna Amadori, Massimiliano Briarava, Eugenia Delbue, Fiorenza Menni, Alessio Scorza
A rendere unica la proposta è anche la scelta logistica e tecnica: lo spettacolo viaggia a bordo di un furgone completamente elettrico, che produce l’energia necessaria grazie a un sistema di pannelli solari, rinnovando in chiave ecologica l’antica tradizione del teatro viaggiante.
Ateliersi è un collettivo artistico attivo nelle arti performative e nella programmazione culturale. La compagnia opera da Bologna e realizza opere teatrali originali in dialogo con antropologia, musica, arti visive e letteratura.
Cristiana Verardo incontra Carmine Tundo
Ad arricchire la serata, un incontro musicale inedito tra due delle voci più rappresentative del panorama cantautorale salentino:
• Carmine Tundo, autore per Malika Ayane, fondatore de La Municipàl e protagonista di importanti palcoscenici nazionali, tra cui il Concerto del Primo Maggio e programmi su Rai 1 e Rai 2.
• Cristiana Verardo, cantautrice e anima musicale di Ultimi Fuochi, vincitrice del Premio Bianca d’Aponte e Musicultura 2023, recentemente ospite del Festival della Canzone Italiana a Parigi.
Un dialogo musicale tra mondi affini, generazioni e sensibilità artistiche, per concludere la serata con parole, suoni e luce.
Info e biglietti
Biglietto intero: €15
Ridotto, under 30 e over 65: €12,00
Acquisto solo sul posto
Luogo segreto comunicato ai prenotati poche ore prima dell’evento
+39 388 1271999
infoultimifuochi@gmail.com
www.ultimifuochifestival.it
Ultimi Fuochi Festival è un’esperienza teatrale a contatto con la natura, che trasforma ogni appuntamento in un rituale collettivo, dove l’arte si fa lente sul presente e sul possibile. Un invito a rallentare, ascoltare e riscoprire il legame con il paesaggio e con l’altro, tra pietra, vento e tramonto.