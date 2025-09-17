WCH Tokyo 25, Palazzo: Furlani porta in alto nome del Lazio nel mondo

L’Assessore: Un esempio per i giovani
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
La medaglia d’oro conquistata da Mattia Furlani a Tokyo è motivo di grande orgoglio per il Lazio, di cui Mattia sta portano in alto il nome.
Con la sua determinazione e la sua forza di volontà, unite a uno straordinario talento, Mattia rappresenta per i nostri ragazzi un modello a cui guardare.
Lo aspettiamo presto in Regione per celebrare insieme la sua nuova grande conquista.
Lo ha dichiarato l’Assessore allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.