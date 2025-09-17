Home Territorio Estero WCH Tokyo 25, Palazzo: Furlani porta in alto nome del Lazio nel...

WCH Tokyo 25, Palazzo: Furlani porta in alto nome del Lazio nel mondo

WCH Tokyo 25

L’Assessore: Un esempio per i giovani

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La medaglia d’oro conquistata da Mattia Furlani a Tokyo è motivo di grande orgoglio per il Lazio, di cui Mattia sta portano in alto il nome.

Con la sua determinazione e la sua forza di volontà, unite a uno straordinario talento, Mattia rappresenta per i nostri ragazzi un modello a cui guardare.

Lo aspettiamo presto in Regione per celebrare insieme la sua nuova grande conquista.

Lo ha dichiarato l’Assessore allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.

