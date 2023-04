Walk of Life di Telethon: manifestazione per la ricerca scientifica

Appuntamento il 22 e 23 aprile a Napoli in piazza del Plebiscito

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Per il decimo anno, a Napoli, la Fondazione Telethon ha organizzato, per domenica 23 aprile 2023, la Walk of Life. Una manifestazione, a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche, che unisce lo sport alla solidarietà.

Si tratta, infatti, di un evento composto da una gara competitiva di 10 km dedicata agli sportivi che vogliono gareggiare e di una passeggiata di 3 km dedicata, invece, alle famiglie e a tutti quei bambini che ogni giorno affrontano una patologia. Entrambe partiranno da piazza del Plebiscito a partire dalle 8:30.

Inoltre, già da sabato 22 aprile, sempre in Piazza del Plebiscito, verrà allestito il Villaggio Telethon con attività di intrattenimento e con prestazioni sanitarie da parte dei Lions di Pozzuoli.

Saranno presenti in piazza 4 camper destinati a visite mediche gratuite per l’oculistica, l’odontoiatria, la cardiologia e la prevenzione del diabete.

Sul sito del Comune tutte le info sulla manifestazione e sul piano traffico: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/47844