‘W am I’ a Spazio Recherche

In scena dal 3 al 4 febbraio a Roma

Riceviamo e pubblichiamo.

Ritorna l’appuntamento a Spazio Recherche con la rassegna di teatro performativo e digitale. Il 3 e il 4 febbraio, ore 21:00, va in scena ‘W am I’ di e con Nunzia Picciallo.

‘W am I’ è una performance, un oggetto, uno spazio sicuro, un corpo, un’anima, un essere umano, un’esperienza ibrida e inclusiva per affermare un’identità non stereotipata.

Le 5 W – Chi, Cosa, Dove, Quando, Perché – sono le domande che fanno da ancora al processo creativo a cui il performer risponderà con delle pratiche interdisciplinari collegate all’utilizzo del corpo.

Attraverso il movimento, la ripetizione, e lo sfinimento fisico, l’autrice e performer si dissocia dalla memoria del binario nella danza e ricerca una fisicità senza genere per rivelare un’identità che vada ad alterare l’idea del costrutto sociale di genere.

Con la speranza di contribuire a rimuovere gli stereotipi di genere, amore e identità.

Durata attuale: 33 min

Costo del biglietto:

€10,00 più €5,00 di tesseramento obbligatorio alla nostra Associazione Culturale TestaccioLab

Per info e prenotazioni:

spaziorecherche@gmail.com

06-89024414

Recherche

Viale dell’Acquedotto Alessandrino 42

Roma