Home Campania Comune di Napoli Vulcanicamente 2026: vince «RethaiN», biotech che crea valore da scarti

Vulcanicamente 2026: vince «RethaiN», biotech che crea valore da scarti

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Redazione
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Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Con la premiazione delle migliori idee si è conclusa questa mattina a Palazzo San Giacomo la prima fase di Vulcanicamente 2026, il programma del Comune di Napoli che sostiene l’impresa e l’innovazione, giunto alla sesta edizione.

I dieci gruppi finalisti hanno presentato le loro proposte dinanzi a una giuria di specialisti.

Il vincitore è «RethaiN», un progetto che sfrutta una tecnologia originale per ricavare prodotti di valore dai residui di produzione del biogas. I migliori progetti riceveranno un contributo economico e il supporto di esperti per avviare l’attività imprenditoriale.

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