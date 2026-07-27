Vulcanicamente 2026: vince «RethaiN», biotech che crea valore da scarti

Il servizio della web TV del Comune di Napoli
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Con la premiazione delle migliori idee si è conclusa questa mattina a Palazzo San Giacomo la prima fase di Vulcanicamente 2026, il programma del Comune di Napoli che sostiene l’impresa e l’innovazione, giunto alla sesta edizione.
I dieci gruppi finalisti hanno presentato le loro proposte dinanzi a una giuria di specialisti.
Il vincitore è «RethaiN», un progetto che sfrutta una tecnologia originale per ricavare prodotti di valore dai residui di produzione del biogas. I migliori progetti riceveranno un contributo economico e il supporto di esperti per avviare l’attività imprenditoriale.