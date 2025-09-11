von der Leyen e Draghi a conferenza ‘One Year After the Draghi Repor’

La Commissione fa il punto sui progressi compiuti in un anno relativamente alle raccomandazioni della relazione Draghi

Martedì 16 settembre la Presidente Ursula von der Leyen e il professor Mario Draghi apriranno una conferenza ad alto livello dal titolo ‘One Year After the Draghi Report’, in cui verranno esaminati i progressi compiuti dalla Commissione europea nell’attuazione delle raccomandazioni formulate dodici mesi fa.

Gli interventi di apertura saranno trasmessi in diretta su EBS.

Dalla pubblicazione della relazione, la Commissione si è mossa rapidamente su una serie di priorità:

1. colmare il divario nell’innovazione, con l’avvio di gigafactory di IA, una strategia quantistica europea, la strategia su start-up e scale-up e l’iniziativa Scegliere l’Europa per attirare in Europa scienziati, ricercatori, accademici di talento e professionisti altamente qualificati;

2. migliorare l’accesso ai finanziamenti, portando avanti i lavori sull’Unione del risparmio e degli investimenti;

3. agevolare la vita delle imprese, grazie all’adozione di sei pacchetti “omnibus” di semplificazione e alla nuova strategia per il mercato unico;

4. allineare la competitività alla decarbonizzazione, con la presentazione del patto per l’industria pulita, di una nuova disciplina per gli aiuti di Stato, di piani d’azione settoriali per le automobili, l’acciaio e altri metalli e prodotti chimici, e mediante una maggiore prevedibilità grazie agli obiettivi climatici per il 2040;

5. promuovere l’economia attraverso investimenti nel settore della difesa, con l’iniziativa Azione per la sicurezza dell’Europa (SAFE) da 150 miliardi di €;

6. diversificare gli scambi commerciali, da ultimo con la presentazione di accordi con il Mercosur e il Messico, e con gli accordi con l’India e l’Indonesia all’orizzonte.

La conferenza giunge poco dopo il discorso sullo stato dell’Unione del 2025, in cui la Presidente von der Leyen ha delineato le prossime iniziative per rafforzare la competitività dell’Europa.

Queste comprendono importanti investimenti nelle tecnologie digitali e pulite; nuove misure per ridurre i costi d’impresa e completare l’Unione del risparmio e degli investimenti; una tabella di marcia per il mercato unico fino al 2028, che contempli capitali, servizi, energia, telecomunicazioni, il “28o regime” e una nuova “quinta libertà” per la conoscenza e l’innovazione, in aggiunta a nuove iniziative in materia di intelligenza artificiale, quantistica, batterie e tecnologie pulite, che rafforzino l’autonomia strategica e la leadership tecnologica dell’Europa.