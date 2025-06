Il motore del mondo, ciò che dirige l’azione umana, trae la sua essenza da un moto profondo di ribelle autodeterminazione che spinge alla realizzazione del reale e del concreto.

La voluntas, intesa come capacità del soggetto di scegliere e agire secondo fini precisi, è un impulso interiore che supera i limiti dell’inerzia, della paura e persino della realtà stessa.

Fin dai tempi antichi essa ha incitato l’individuo alla scoperta e definizione di sé, spingendolo a travalicare ostacoli e limiti apparentemente invalicabili.

È nel XX secolo, tuttavia, che la riflessione filosofica ha saputo collocare in modo sistematico tale valore umano, facendone oggetto di una speculazione che ne ha valorizzato le peculiarità.

Arthur Schopenhauer, ad esempio, individua nella volontà il seme di una forza primordiale che guida l’universo: una volontà cieca e irrazionale, principio metafisico onnipresente, manifestazione dell’essere stesso.

Ma proprio per la sua natura insaziabile e incoercibile, questa estrema forza condanna l’uomo a una lotta incessante, rendendolo schiavo di desideri mai appagati e di una tensione perpetua verso ciò che non si può mai del tutto raggiungere.

Questa potenza ha trovato una delle sue espressioni più vibranti e lapidarie nelle parole di Vittorio Alfieri, poeta e drammaturgo del Settecento, che ha scolpito il proprio destino nella pietra della letteratura italiana con l’emblematica frase:

Volli, e volli sempre, e fortissimamente volli.

Non si tratta di una semplice esclamazione di entusiasmo, ma di una dichiarazione di guerra contro la passività, la mediocrità e la dipendenza.

Essa viene pronunciata nel contesto del dramma di Saul, in un monologo dal tono tragico e acceso, in cui il re d’Israele, lacerato dalla vanità, dalla gelosia nei confronti del rivale Davide e dalla disperazione, esprime il suo bisogno ossessivo di potere e controllo.

Il desiderio di dominio del monarca Saul travolge ogni altra considerazione, morale, sociale o religiosa, trasformandosi in un’espressione di volontà cieca e assoluta, che nulla riconosce al di sopra di sé, nemmeno Dio.

In lui essa assume i contorni dell’egoismo e della paura di perdere il potere, fino a diventare una forza distruttiva, tragicamente autodistruttiva.

Alfieri, in questo senso, anticipa una visione filosofica della volontà non come forza razionale e ordinatrice, bensì come energia incontrollabile, generata dall’emotività e dalla passione.

Essa è il motore di un uomo titanico e tragico, spinto da un impulso inarrestabile verso un fine che coincide spesso con la propria rovina.

Tale espressione emblematica diventa così un manifesto dell’eroe tragico, che persegue con cieca determinazione il proprio desiderio, ignorando i segnali della propria imminente caduta.

È un atto di suprema affermazione dell’io, ma anche il preludio alla distruzione dell’individuo stesso, sopraffatto da una forza interiore che ha finito per dominare la ragione.

Così, la voluntas, principio irrequieto e primigenio dell’agire, si erge quale fulcro dell’esistenza stessa: forza arcana che trascende la mera razionalità, sospingendo l’uomo oltre i confini della contingenza, dell’inerzia e del timore.

Essa abita il cuore dell’individuo come fuoco sacro, insieme creativo e distruttivo, capace di elevarlo sino alle vette dell’eroismo o precipitarlo nell’abisso della sua stessa hybris.

Nel suo duplice volto, schopenhaueriano nella sua cieca necessità, alfieriano nella sua tragica grandezza, la volontà non si limita a muovere il mondo: lo plasma, lo sfida, lo rifonda incessantemente nel crogiolo della scelta e del sacrificio.

In essa si riflette, forse più che in ogni altro impulso umano, la condizione paradossale dell’uomo: creatura finita eppure animata da un desiderio infinito di affermazione, di senso, di libertà.

E proprio in questo slancio irrefrenabile, in questo volere fortissimamente, l’individuo tocca l’essenza più autentica della propria umanità: non nella quiete del compimento, ma nell’eterno movimento verso ciò che non si lascia mai del tutto possedere.