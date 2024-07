Volontariato: in agosto in missione da Milano al Benin

Riceviamo e pubblichiamo.

Veronica Pagano, 46 anni, di Milano, trascorrerà le ferie estive del 2024 in Benin, nella missione locale delle suore Clarisse Cappuccine, a Zinviè, nel villaggio di Wawatà.

Come lei, verso altre destinazioni, sempre tra i più bisognosi, sono in partenza altri 44 volontari, tutti preparati e coordinati dai frati Cappuccini del Centro Missionario di piazzale Cimitero Maggiore 5 a Milano.

Sono persone di ogni età; qualcuno parte solo, qualcuno come Veronica, in coppia con il/la coniuge o il compagno/a.

Che cosa li spinge ad affrontare un’esperienza che può riservare perfino dei seri rischi per la propria vita?

Veronica, che andrà in Africa con il suo compagno Fabrizio, racconta:

In Camerun ho scoperto un mondo che non mi aspettavo! Mi trovai in un villaggio, senza strade asfaltate. Impiegammo 10 ore per arrivare, però poi lì, in mezzo al nulla, trovammo un’accoglienza meravigliosa!

Fino a quel momento avevo pensato ad andare in discoteca, a viaggiare, agli aperitivi con gli amici. In chiesa andavo di tanto in tanto, anche perché frequentavo persone lontane dalla religione.

Da allora per Veronica la vita è cambiata radicalmente.

Tornata in Italia, ho iniziato a prendermi cura del prossimo, interessandomi ai migranti, ai poveri, alle persone sole e ammalate, fuori dal mio orticello. Facevo la contabile in uno studio di commercialisti e, nel 2014, ho deciso di lasciare tutto.

Seguirono due anni in giro per capire che cosa volevo dalla mia vita. Lavoravo qua e là per mantenermi: 4 mesi in un resort in Thailandia poi nel Sudest asiatico e in Australia.

Ricordo incontri bellissimi con culture diverse dalla mia. Al ritorno non volevo più stare in Italia, fui invitata a un matrimonio in India e partii senza biglietto di ritorno. Ci rimasi 6 mesi.

Mi impegnai come volontaria a Nuova Delhi alla casa salesiana ‘Don Bosco Ashalayam’, dove si soccorrevano i bambini di strada, maltrattati, seviziati, vittime della tratta degli organi, con segni di terribili violenze sul corpo…

Nel centro dei religiosi, quei bambini ritrovavano serenità e istruzione. In particolare, mi legai a un bambino di nome Krishna. Lui parlava solo indi, io gli rispondevo in italiano o inglese, eppure, un pomeriggio, mi ha raccontato la storia di Don Bosco, fondatore dell’Ordine del Salesiani, e ci siamo capiti perfettamente.

La lingua del cuore è universale! Oltre al centro salesiano, in India ho avuto il dono di visitare altre missioni portate avanti da missionari italiani e locali.

Una volta rientrata in Italia, non riuscivo a staccarmi da ciò che avevo visto, vissuto e toccato con mano in India… anche lì in mezzo a tutta quella povertà estrema avevo sentito la presenza di una forza superiore che dava un futuro alle vittime.

Nella vita c’è il giusto e l’ingiusto, il bello e il brutto, ciò che puoi cambiare e ciò che non puoi cambiare, ma puoi sempre vedere e testimoniare. Un volontario non può fare molto, ma può condividere un tratto della sua vita con i fratelli che vivono in estrema povertà.

E quello che ne trae non ha prezzo: la riconoscenza, la gratitudine di chi sa essere felice per aver ricevuto piccole cose, quello che per noi è meno del minimo.