Volontariato e Gentilezza con CSV Napoli e Città Metropolitana Napoli

Doppio appuntamento il 3 e l’11 dicembre

Nell’anno in cui la Città Metropolitana di Napoli sta esercitando il ruolo di Capitale nazionale del Progetto ‘Costruiamo Gentilezza’, due eventi promossi da CSV Napoli e dall’Ente di piazza Matteotti metteranno in evidenza come gentilezza e solidarietà possano essere forza motrice di trasformazione sociale.

Gli appuntamenti si terranno domani, martedì 3 dicembre, alle ore 10:00, presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Forzati di Sant’Antonio Abate, in via Casa Aniello, e l’11 dicembre, alle ore 15:00, al Centro Congressi Tiempo del Centro Direzionale di Napoli.

Domani a Sant’Antonio Abate l’Happy Hour del Volontariato e della Gentilezza

A Sant’Antonio Abate si terrà l’Happy Hour del Volontariato e della Gentilezza, organizzato da CSV Napoli in collaborazione con il Comune di Sant’Antonio Abate e la Città Metropolitana di Napoli.

L’evento sarà introdotto dai saluti istituzionali di Ilaria Abagnale, Sindaco di Sant’Antonio Abate e Consigliere Delegata alla Scuola e alle Pari Opportunità della Città Metropolitana di Napoli, Catello Di Risi, Assessore alle Politiche Sociali del Comune, Nicola Caprio, Presidente del Centro Servizi di Volontariato, CSV, Napoli, e Renata Monda, Presidente del CUG della Città Metropolitana di Napoli.

Durante la mattinata sarà celebrata la Giornata Internazionale della Disabilità, con l’esibizione di Giusy Sbaglio, campionessa italiana di danza su carrozzina.

In un ambiente informale e accogliente, l’evento offrirà l’opportunità di conoscere le realtà del territorio impegnate in azioni di solidarietà e gentilezza, evidenziando come questi valori possano ispirare cambiamenti positivi nelle comunità.

A Sant’Antonio Abate è inoltre attivo uno sportello territoriale di CSV Napoli, punto di riferimento per il volontariato locale.

La Consigliera Delegata Ilaria Abagnale ha affermato:

I due eventi rappresentano un’occasione per rafforzare ancor di più, questa volta con il prezioso contributo del CSV, il nostro lavoro di Città Metropolitana di Napoli Capitale di Costruiamo Gentilezza 2024, che ci ha visti operare con impegno nei territori per promuovere la gentilezza come strumento di trasformazione sociale.

Al Centro Direzionale di Napoli l’11 dicembre l’evento ‘Volontari costruttori di gentilezza’

A Napoli, presso il Centro Congressi Tiempo, si terrà l’evento ‘Volontari costruttori di gentilezza’, un momento di riflessione e confronto che vedrà la partecipazione, tra glia latri, del Presidente Nicola Caprio, di Giuseppe Cirillo, Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, di Armida Filippelli, Assessore regionale alla Formazione Professionale della Campania, Luca Nardi, Presidente dell’associazione culturale Cor et Amor e responsabile del progetto Costruiamo Gentilezza.

CSV Napoli, in collaborazione con la Città Metropolitana e circa 40 Comuni della rete, sostiene l’iniziativa di Napoli Capitale attraverso attività che diffondono pratiche gentili e solidali per rafforzare le comunità locali.

Il doppio appuntamento si inserisce nelle celebrazioni della Giornata Internazionale del Volontariato, istituita dall’ONU e celebrata ogni anno il 5 dicembre. Un momento per valorizzare il ruolo fondamentale dei volontari come protagonisti attivi del cambiamento e della coesione sociale.

Attraverso queste iniziative, CSV Napoli intende ribadire l’importanza del volontariato come espressione di solidarietà e gentilezza, leve fondamentali per affrontare le sfide del nostro tempo.

Il Presidente Caprio ha dichiarato: