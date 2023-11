Volontari Protezione Civile Lazio partiti per emergenza maltempo Toscana

Punto di raccordo Calenzano (FI)

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Protezione Civile del Lazio ha attivato la colonna mobile regionale per far fronte alla grave emergenza in Toscana causata dal forte maltempo di questi giorni.

Questa mattina a mezzogiorno sono partiti volontari con mezzi e idrovore di potenza varia con destinazione località Calenzano, punto di raccordo dal quale i volontari del Lazio si metteranno a disposizione della Protezione Civile della Toscana per prestare soccorso alle popolazioni delle zone devastate dai nubifragi.

La Protezione Civile del Lazio, in relazione all’emergenza nubifragi in Toscana, ha attivato 27 squadre e 98 volontari e due squadre per il soccorso alluvionale, dotate di gommoni e altre attrezzature specifiche.

La Protezione Civile del Lazio per l’emergenza Toscana ha inoltre messo in campo 23 idrovore, 2 da 6.000 litri, 4 da 5.000 e le altre tra i 1.600 e i 3.500 litri, 12 pick-up, 6 moduli antincendio boschivo e 2 bobcat.